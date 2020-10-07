Вибори мера Києва: що потрібно знати про виборчу кампанію в столиці

Вибори мера Києва відбудуться в рамках голосування до місцевих рад 25 жовтня 2020 року. У ході виборчої кампанії зареєстровано 20 претендентів на крісло столичного градоначальника. Докладно про те, як проходитиме голосування, що відомо про кандидатів та їх рейтинги - в матеріалі РБК-Україна.

Вибори мера Києва: головне

Вибори міського голови Києва призначені на останню неділю жовтня. Від рівня підтримки кандидатів буде залежати пройдуть вони в один або в два тури.

Згідно із законодавством, у містах з населенням від 75 тисяч другий тур організовується у разі відсутності абсолютної більшості голосів (більше 50%) у одного з претендентів у мери.

Кандидати можуть брати участь у виборах як самовисуванці, так і балотуватися від партій. При цьому претендент на посаду міського голови також може висуватися депутатом до міської ради.

Процес подачі документів у ЦВК завершився 24 вересня. На передвиборну агітацію відводиться фактично місяць. 24 жовтня, буде "днем тиші", а голосування відбудеться з 08:00 до 20:00 25 жовтня.

Бюлетень для голосування за кандидатів у мери на місцевих виборах 2020 затверджений у світло-рожевому кольорі у форматі таблиці з прізвищами, навпроти одного з яких необхідно поставити "галочку".

Як пройде голосування в умовах пандемії коронавірусу

Через пандемію коронавіруса в день голосування на дільницях будуть діяти посилені заходи безпеки. Так, на вході виборцям потрібно буде пройти температурний скринінг. Не допускається знаходження всередині приміщення без маски або респіратора. Рекомендується користуватися своїми ручками, не приводити з собою дітей

Особи, які будуть знаходитись на самоізоляції в день виборів, зможуть проголосувати за місцем перебування. Для цього необхідно подати заяву та медичну довідку в дільничну виборчу комісію до 20:00 23 жовтня.

Кандидати на посаду міського голови

Столична територіальна виборча комісія оголосила про реєстрацію 20 кандидатів у мери Києва.

Борислав Береза - балотується від "ЕкоПартії". Народний депутат VIII скликання ВР, у 2014 році - голова інформаційного відділу "Правого сектора". На місцевих виборах 2015 року в Києві посів 2 місце, програвши Віталію Кличку. Ірина Верещук - народний депутат Верховної ради IX скликання, раніше - представник Кабміну в парламенті в 2019, голова міськради Рави-Руської (2010-2015), офіцер ЗСУ. Висувається в мери столиці від "Слуги народу". Максим Гольдарб - йде на вибори як самовисуванець. Громадський активіст, телеведучий. Голова партії "Союз лівих сил", засновник громадської організації "Публічний аудит". Головний аудитор Міноборони у 2013 році. Діана Гранцева - візьме участь у боротьбі за крісло мера як самовисуванка. Є головою Національної української асоціації житла (сфера ЖКГ), займається підприємницькою діяльністю. Сергій Гусовський - кандидат від партії "За майбутнє". Депутат міської ради Києва з 2015 року, голова групи "Київська команда", власник ресторанного бізнесу. Андрій Іллєнко - кандидат від партії ВО "Свобода". Нардеп Верховної ради VII-VIIІ скликань. Заступник голови ВО "Свобода". У виборах мера Києва бере участь вдруге (посів 6 місце в 2014-му). Віталій Кличко - діючий мер Києва, працює на посаді з 2014 року. Засновник партії УДАР, нардеп ВР VII скликання. На місцевих виборах 2020 Кличко балотується від УДАРу. Олексій Кучеренко - висувається від ВО "Батьківщина". Народний депутат Верховної ради IX скликання, міністр ЖКГ 2007-2010, голова Запорізької ОДА з 2000 по 2001 рік. Юрій Левченко - балотується від партії "Народовладдя", голова партії. Нардеп ВР VIII скликання, депутат міськради Києва в 2014, депутат Вишгородської райради в 2010-2014. До 2019 року - член ВО "Свобода". Віктор Петрук - кандидат в мери Києва від партії "Громадянський рух "Хвиля". Раніше - головний спеціаліст Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Олександр Омельченко - балотується від партії "Єдність". Міський голова Києва з 1999 по 2006 рік, екс-президент Асоціації міст України, народний депутат ВР VI скликання від "Нашої України - Народної самооборони". Андрій Пальчевський - висувається в мери від власної партії "Перемога Пальчевського". Підприємець і громадський активіст, телеведучий. Засновник клініки "Євролаб", в 2010 - заступник міністра у справах молоді і спорту. Михайло Поживанов - висувається на місцевих виборах у Києві від "Радикальної партії". Народний депутат ВР ІІ, IV-V скликань, голова громадської організації "Фонд муніципальних реформ "Магдебурзьке право". Олександр Попов - кандидат в мери Києва від "Опозиційної платформи - "За життя". Обіймав посаду голови КМДА з 2010 по 2013 рік, нардеп ВР VI скликання від "Партії регіонів", працював у Кабміні на посаді міністра ЖКГ в 2007 і 2010 роках. Сергій Притула - кандидат від партії "Голос". Шоумен, телеведучий, займається волонтерською діяльністю. На парламентських виборах 2019 року безуспішно балотувався від "Голосу". Ігор Смешко - кандидат від партії "Сила і честь", лідер політсили. Є президентом Центру стратегічних досліджень та аналізу, голова СБУ в 2003-2005, кандидат у президенти на виборах 2019. Микола Томенко - кандидат від партії "Рідна країна", головою якої є. Депутат у парламенті IV-VIII скликань, віце-спікер ВР в 2007-2012, віце-прем'єр-міністр України в 2005. Олена Філонова - висувається від партії "Разом сила". Телеведуча і блогер, брала участь в проектах "Пакуй валізи", "Хто проти блондинок", вела шоу "Ревізор" на Новому каналі. Єгор Фірсов - кандидат в мери від "Екологічної альтернативи". Народний депутат Верховної ради VIII скликання від БПП. В 2019-2020 тимчасово виконував обов'язки голови Держекоінспекції. Сергій Шахов - балотується в мери від партії "Наш край". Народний депутат в парламенті VIII-IX скликання, пройшов по мажоритарному округу у Луганській області. Член депутатської групи "Довіра".

Передвиборчі рейтинги в Києві

За результатами соціологічних опитувань, більшість жителів Києва на майбутніх виборах готові підтримати чинного мера Віталія Кличка як у першому, так і в другому турі. З великим відставанням наступні позиції в рейтингах займають Сергій Притула, Андрій Пальчевський та Ірина Верещук.

Група "Рейтинг", 4-9 вересня

Згідно з опитуванням 1200 респондентів, найбільші шанси посісти перше місце на виборах мера є у Віталія Кличка. Майже 10% киян збираються голосувати за Сергія Притулу. На третій сходинці - кандидат від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Віталій Кличко - 43,6% Сергій Притула - 9,8% Ірина Верещук - 6,9% Андрій Пальчевський - 6,4% Олександр Попов - 5,8% Олексій Кучеренко - 5,7% Олександр Омельченко 4,2% Дмитро Гордон – 4% Михайло Добкін – 2,4% Микола Томенко – 2% Олександр Турчинов – 1,6% Борислав Береза – 1,5% Андрій Іллєнко – 1,1%

Центр Разумкова, 24 липня-2 серпня

Віталій Кличко є лідером рейтингу електоральних симпатій в опитуванні "Центру Разумкова" серед 2019 респондентів. Діючого мера столиці підтримують 41,2% опитаних. У трійці лідерів опинилися Андрій Пальчевський (9,1%) та Олександр Попов (8,3%)