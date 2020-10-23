ОПОРА спрогнозировала возможную явку на местных выборах

Явка на нынешних местных выборах в Украине может составить меньше чем 50% избирателей. Явка будет зависеть от территориальной общины, где будут проходить выборы.

Об этом на пресс-конференции заявила глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает "Укринформ".

По словам Айвазовской, вряд ли явка на местных выборах будет высокой. В организации прогнозируют, что явка будет около 40%.

"На регулярных местных выборах, которые в третий раз проходят в Украине отдельно от парламентских (это 2010 год, 2015-й и 2020-й) явка ниже 50%. На регулярных, без карантина, без коронавируса и других обстоятельств. Поэтому положительная явка, по нашему мнению, будет до 40%. Утверждать, что она имеет перспективу быть выше вряд ли можно", - отметила она.

Местные выборы в Украине состоятся уже в воскресенье, 25 октября 2020 года.

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствовали о том, что пандемия коронавируса может снизить явку на местных выборов.

Кроме того, в материале РБК-Украина вы можете узнать все главное о голосовании на местных выборах в Киеве.