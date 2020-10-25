ЦИК уточнил данные по явке на местных выборах

В Центральной избирательной комиссии уточнили явку избирателей на местных выборах 25 октября. По состоянию на 22:00 по итогам обработки 98,65% информации от территориальных избирательных комиссий она составляет 36,98%.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook.

"Активность избирателей на 22:00 - 36,98%. Получено и обработано 98,65% информации от ТИК о явке избирателей", - сказано в сообщении.

Самый высокий показатель в Тернопольской области - 44,81%, а самый низкий - 31,67% в Донецкой.

Отметим, ранее глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что по результатам обработки 97% информации от ТИК явка избирателей на местных выборах 25 октября предварительно составляет 37%. При этом по состоянию на 13:00 явка избирателей составляла 16%.

Как писало РБК-Украина, гражданская сеть ОПОРА сообщала, что явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 27%. В такое же время на выборах 2015 года явка превышала 36%.

Также сообщалось, что явка на нынешних местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей. Глава ОПОРЫ Ольга Айвазовская выражала сомнение, что явка на местных выборах будет высокой.