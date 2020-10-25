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ЦИК объявил данные по явке на местных выборах-2020

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 22:10
ЦИК объявил данные по явке на местных выборах-2020 Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Стала известна явка избирателей на местных выборах в Украине, которые состоялись 25 октября 2020 года. Предварительно, она составила 37%.

Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

Самая высокая явка была зафиксирована в Западной Украине. Самый высокий результат - 46,67% в Тернопольской области, самая низкая - 31,77% - в Донецкой области.

Отметим, по состоянию на 13:00 явка избирателей составила 16%.

Сегодня в Украине прошли местные выборы, где выбирали депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав.

Напомним, Национальная полиция открыла 28 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Зафиксированы факты, когда граждане пытаись вынести свой бюллетень или повредить его.

Ранее в ЦИК назвали выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав одними из самых сложных в истории Украины. Усложняет процесс и то, что выборы проходят в условиях пандемии.

Кроме того, в Комитете избирателей Украины рассказали о новых нарушениях на местных выборах.

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