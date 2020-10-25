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Нарушения на выборах: полиция открыла уже 28 уголовных дел

Новина українською → Украина, Воскресенье 25 октября 2020 16:27
Нарушения на выборах: полиция открыла уже 28 уголовных дел Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Национальная полиция открыла уже 28 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Зафиксированы факты, когда граждане пытаются вынести свой бюллетень или повредить его.

Об этом сообщил глава НПУ Игорь Клименко в ходе брифинга.

"Мы зафиксировали несколько фактов, когда граждане пытаются вынести свой бюллетень или повредить его. Также есть факты, когда граждане пытались повредить урны для голосования. Кроме того, 28 случаев внесения дел в ЕРДР", - сказал он.

По словам Клименко, в первую очередь речь идет о препятствовании осуществления избирательного права.

"Например, Сосновка, Конотопский район, Поповский ОТГ, Сумская, где работала незаконная УИК, которая напечатала собственные бюллетени и проводила голосования", - заявил глава Нацполиции.

Напомним, Центральная избирательная комиссия представила явку на местных выборах по состоянию на 13:00. В Киеве явка составляет 16,2%.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 15:00 местные выборы в Украине проходят спокойно. Национальная полиция не фиксирует серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования.

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