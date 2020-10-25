Порушення на виборах: поліція відкрила уже 28 кримінальних справ

Національна поліція відкрила уже 28 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Зафіксовано факти, коли громадяни намагаються винести свій бюлетень чи пошкодити його.

Про це повідомив глава НПУ Ігор Клименко у ході брифінгу.

"Ми зафіксували кілька фактів, коли громадяни намагаються винести свій бюлетень чи пошкодити його. Також є факти, коли громадяни намагалися пошкодити урни для голосування. Крім того, 28 випадків внесення справ до ЄРДР", - сказав він.

За словами Клименка, у першу чергу йдеться про перешкоджання здійснення виборчого права.

"Наприклад, Соснівка, Конотопський район, Попівська ОТГ, Сумщина, де працювала незаконна ДВК, яка надрукувала власні бюлетені та проводила голосування", - заявив глава Нацполіції.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія представила явку на місцевих виборах станом на 13:00. У Києві явка становить 16,2%.

Як писало РБК-Україна, за станом на 15:00 місцеві вибори в Україні проходять спокійно. Національна поліція не фіксує серйозних порушень, які могли б вплинути на результат голосування.