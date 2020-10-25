ЦВК назвала явку на місцевих виборах на 13:00
Фото: ЦВК (РБК-Україна)
Центральна виборча комісія представила явку на місцевих виборах станом на 13:00. В середньому по країні явка становить 17,3%, в Києві - 16,2%.
Про це повідомили в прес-службі ЦВК.
Так, явка по регіонах становить:
- Вінницька область - 17,2%;
- Волинська область - 17%;
- Донецька область - 22,1%;
- Житомирська область - 18,3%;
- Закарпатська область - 15,3%;
- Івано-Франківська область - 14%;
- Кіровоградська область - 18,6%;
- Миколаївська область - 15,5%;
- Полтавська область - 16,6%;
- Сумська область - 15,7%;
- Тернопільська область - 17%;
- Харківська область - 15,5%;
- Черкаська область - 17%;
- Чернівецька область - 14%;
- Чернігівська область - 20,1%;
- Луганська область - 18%;
- Одеська область (без Одеси) - 26%;
- Тернопільська область - 17%;
- Херсонська область - 16,7%;
- Київська область - 15,6%;
- Київ - 16,2%.
У Центрвиборчкомі зазначили, що дані є попередніми.
Раніше РБК-Україна писало, що за даними спостерігачів ОПОРИ, станом на 12:00 явка виборців становила 13,5%. Похибка дослідження не перевищує 1,2%.
Також повідомлялося, що явка на нинішніх місцевих виборах в Україні може скласти менш як 50% виборців.