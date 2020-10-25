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ЦВК назвала явку на місцевих виборах на 13:00

Новость на русском → Україна, Неділя 25 жовтня 2020 16:25
ЦВК назвала явку на місцевих виборах на 13:00 Фото: ЦВК (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Центральна виборча комісія представила явку на місцевих виборах станом на 13:00. В середньому по країні явка становить 17,3%, в Києві - 16,2%.

Про це повідомили в прес-службі ЦВК.

Так, явка по регіонах становить:

  • Вінницька область - 17,2%;
  • Волинська область - 17%;
  • Донецька область - 22,1%;
  • Житомирська область - 18,3%;
  • Закарпатська область - 15,3%;
  • Івано-Франківська область - 14%;
  • Кіровоградська область - 18,6%;
  • Миколаївська область - 15,5%;
  • Полтавська область - 16,6%;
  • Сумська область - 15,7%;
  • Тернопільська область - 17%;
  • Харківська область - 15,5%;
  • Черкаська область - 17%;
  • Чернівецька область - 14%;
  • Чернігівська область - 20,1%;
  • Луганська область - 18%;
  • Одеська область (без Одеси) - 26%;
  • Тернопільська область - 17%;
  • Херсонська область - 16,7%;
  • Київська область - 15,6%;
  • Київ - 16,2%.

У Центрвиборчкомі зазначили, що дані є попередніми.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними спостерігачів ОПОРИ, станом на 12:00 явка виборців становила 13,5%. Похибка дослідження не перевищує 1,2%.

Також повідомлялося, що явка на нинішніх місцевих виборах в Україні може скласти менш як 50% виборців.

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