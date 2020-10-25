ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Явка виборців на 12:00 становить 13,5%, - ОПОРА

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 13:57
Явка виборців на 12:00 становить 13,5%, - ОПОРА Фото: вибори (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Громадянська мережа ОПОРА оприлюднила явку виборців на місцевих виборах станом на 12:00. Вона склала 13,5%.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила координатор ОПОРИ Ольга Айвазовська.

За її словами, похибка дослідження явки не перевищує 1,2%.

Спочатку в ОПОРІ заявили про явку в 20%, однак пізніше вибачилися за помилку.

Зазначимо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. Вони відбуваються за новими правилами у зв'язку з пандемією. На дільницю потрібно прийти в масці та зі своєю ручкою.

Раніше в ОПОРІ прогнозували, що явка на цьогорічних місцевих виборах в Україні може скласти менше ніж 50% виборців. Явка залежатиме від територіальної громади, де відбуватимуться вибори.

Дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчили про те, що пандемія коронавірусу може знизити явку на місцевих виборах.

Також РБК-Україна писало, що ОПОРА фіксує перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ізмаїлі Одеської області затримали підозрюваного у підкупі виборців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 явка избирателей
Як проходить день виборів
Як проходить день виборів
Як правильно проголосувати
Як правильно проголосувати
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні
Анна Березинаредактор стрічки новин Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні