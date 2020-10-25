Явка виборців на 12:00 становить 13,5%, - ОПОРА

Громадянська мережа ОПОРА оприлюднила явку виборців на місцевих виборах станом на 12:00. Вона склала 13,5%.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила координатор ОПОРИ Ольга Айвазовська.

За її словами, похибка дослідження явки не перевищує 1,2%.

Спочатку в ОПОРІ заявили про явку в 20%, однак пізніше вибачилися за помилку.

Зазначимо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. Вони відбуваються за новими правилами у зв'язку з пандемією. На дільницю потрібно прийти в масці та зі своєю ручкою.

Раніше в ОПОРІ прогнозували, що явка на цьогорічних місцевих виборах в Україні може скласти менше ніж 50% виборців. Явка залежатиме від територіальної громади, де відбуватимуться вибори.

Дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчили про те, що пандемія коронавірусу може знизити явку на місцевих виборах.

Також РБК-Україна писало, що ОПОРА фіксує перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ізмаїлі Одеської області затримали підозрюваного у підкупі виборців.