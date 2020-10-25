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Явка избирателей на 12:00 составляет 13,5%, - ОПОРА

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 13:57
Явка избирателей на 12:00 составляет 13,5%, - ОПОРА Фото: выборы (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Гражданская сеть ОПОРА опубликовала явку избирателей на местных выборах по состоянию на 12:00. Она составила 13,5%.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

По ее словам, погрешность исследования явки не превышает 1,2%.

Изначально в ОПОРЕ заявили о явке в 20%, однако позже извинились за ошибку.

Отметим, сегодня в Украине проходят местные выборы. Они проходят по новым правилам в связи с пандемией. На участок нужно прийти в маске и со своей ручкой.

Ранее в ОПОРЕ прогнозировали, что явка на нынешних местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей. Явка будет зависеть от территориальной общины, где будут проходить выборы.

Данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствовали о том, что пандемия коронавируса может снизить явку на местных выборах.

Также РБК-Украина писало, что ОПОРА фиксирует первые нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Ранее РБК-Украина писало, что в Измаиле Одесской области задержали подозреваемого в подкупе избирателей.

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