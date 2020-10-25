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ЦИК назвал явку на местных выборах на 13:00

Новина українською → Украина, Воскресенье 25 октября 2020 16:25
ЦИК назвал явку на местных выборах на 13:00 Фото: ЦИК (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Центральная избирательная комиссия представила явку на местных выборах по состоянию на 13:00. В среднем по стране явка составляет 17,3%, в Киеве - 16,2%.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, явка по регионам составляет:

  • Винницкая область - 17,2%;
  • Волынская область - 17%;
  • Донецкая область - 22,1%;
  • Житомирская область - 18,3%;
  • Закарпатская область - 15,3%;
  • Ивано-Франковская область - 14%;
  • Кировоградская область - 18,6%;
  • Николаевская область - 15,5%;
  • Полтавская область - 16,6%;
  • Сумская область - 15,7%;
  • Тернопольская область - 17%;
  • Харьковская область - 15,5%;
  • Черкасская область - 17%;
  • Черновицкая область - 14%;
  • Черниговская область - 20,1%;
  • Луганская область - 18%;
  • Одесская область (без Одессы) - 26%;
  • Тернопольская область - 17%;
  • Херсонская область - 16,7%;
  • Киевская область - 15,6%;
  • Киев - 16,2%.

В Центризбиркоме отметили, что данные являются предварительными.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным наблюдателей ОПОРЫ, по состоянию на 12:00 явка избирателей составляла 13,5%. Погрешность исследования не превышает 1,2%.

Также сообщалось, что явка на нынешних местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей.

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