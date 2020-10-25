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ЦВК оголосила дані щодо явки на місцевих виборах-2020

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 22:10
ЦВК оголосила дані щодо явки на місцевих виборах-2020 Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Стала відома явка виборців на місцевих виборах в Україні, які відбулись 25 жовтня 2020 року. Попередньо, вона склала 37%.

Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

Найвища явка була зафіксована у західній Україні. Найвищий результат - 46,77% у Тернопільській області, найнижча - 31,67% - у Донецькій області.

Зазначимо, станом на 13:00 явка виборців склала 16%.

Сьогодні в Україні пройшли місцеві вибори, де обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів.

Нагадаємо, Національна поліція відкрила 28 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Зафіксовано факти, коли громадяни намагались винести свій бюлетень чи пошкодити його.

Раніше в ЦВК назвали вибори депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів одними з найскладніших в історії України. Ускладнює процес також те, що вибори проходять в умовах пандемії.

Крім того, у Комітеті виборців України розповіли про нові порушення на місцевих виборах.

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