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Місцеві вибори: явка виборців склала майже 37%

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 10:36
Місцеві вибори: явка виборців склала майже 37% Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Центральна виборча комісія назвала остаточну явку виборців на місцевих виборах в Україні. Вона склала 36,88%.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як зазначили в ЦВК, 10 556 621 виборець вчора отримав бюлетені та проголосував.

"Явка виборців на виборах 25 жовтня - 36,88 %. Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України", - йдеться у повідомленні.

Місцеві вибори: явка виборців склала майже 37%

Зазначимо, місцеві вибори в Україні будуть визнані дійсними попри низьку явку. В цілому результати під сумнів поставити неможливо. Низька явка не впливає на результати виборів, законодавством не передбачений поріг.

Нагадаємо, за законом, місцеві вибори в Україні проходять в останню неділю жовтня. У 2020 році це 25 жовтня. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців точно планували взяти участь у виборах, ще 18% до цього схилялись.

В ЦВК розповіли, що остаточні результати місцевих виборів зможуть порахувати за три - п'ять днів. Також можуть уточнюватися цифри щодо явки виборців.

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