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Місцеві вибори визнати в цілому недійсними неможливо, - КІУ

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 19:43
Місцеві вибори визнати в цілому недійсними неможливо, - КІУ Фото: Олексій Кошель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

На місцевих виборах не вставлений поріг явки

Місцеві вибори в Україні будуть визнані дійсними попри низьку явку. В цілому результати під сумнів поставити неможливо.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав генеральний директор Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

"І цілому, - ні. Це неможливо (щоб вибори визнали недійсними - ред.), але там є певні моменти по окремим дільницям, відсоток зіпсованих бюлетенів. Це треба дивитися", - сказав Кошель.

За його словами, низька явка не впливає на результати виборів, законодавством не передбачений поріг.

"Навіть, якби прийшов один виборець - вибори відбулися б. І місцеві й загальнонаціональні. У нас немає порогу", - пояснив експерт.

Відзначимо, раніше Центральна виборча комісія оприлюднила дані про явку на місцевих виборах станом на 13:00. У середньому по країні явка становила 17,3%, в Києві - 16,2%.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) не уповноважена отримувати оперативну інформацію про явку виборців на місцевих виборах упродовж дня голосування. Остаточну офіційну інформацію ЦВК зможе оприлюднити лише закінчення голосування.

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