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Другий тур виборів пройде до 29 листопада. Грудень - виключення

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 21:04
Другий тур виборів пройде до 29 листопада. Грудень - виключення Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, у виборчої комісії є 12 днів, для того, щоб встановити результат місцевих виборів.

"12 днів від 25 жовтня - це строк, у який виборчі комісії встановити результат. Це 6 листопада. Як правило, у комісії є право ще на один день продовжити цей термін - до 7 листопада. Тому, вважаємо максимум три тижні. Це виходить остання дата 29 листопада", - повідомила вона.

За її словами, другий тур повинні встановити на 15 або 22 листопада.

"Якщо говорити про грудні, то це виняткова може бути ситуація - судові оскарження ухвали суду про заборону укладення протоколу про підсумки у зв'язку з оскарженнями, але це дуже-дуже, на мій погляд, малоймовірно", - зазначила Айвазовська.

У свою чергу генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель в коментарі РБК-Україна повідомив, що проведення другого туру місцевих виборів буде залежати від того, як довго будуть рахувати голоси виборців.

"Там, де підуть судові позови - там все реально. А судові позови будуть обов'язково. Подивимося за результатами. Але я не виключаю, що можуть бути громади, де результати можуть бути на межі. Це - не відстрочка. Просто ЦВК зобов'язаний призначити другий тур виборів після встановлення результатів", - зазначив він.

При цьому Кошель зазначив, що за окремими результатами місцевих виборів можуть бути проблеми.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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