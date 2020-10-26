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Застигли в очікуванні. В яких містах пройдуть другі тури місцевих виборів

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 жовтня 2020 07:26
Застигли в очікуванні. В яких містах пройдуть другі тури місцевих виборів другий тур місцевих виборів (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У багатьох містах в середині листопада за результатами місцевих виборів мерів українці знову відправляться на виборчі дільниці, щоб обрати остаточного переможця в "мерських" перегонах. За законом, якщо ніхто з кандидатів на посаду міського голови не набрав 50 і більше відсотків під час голосування – два кандидати, які отримали найвищі цифри, продовжують боротьбу в другому турі.

Детальніше про те, в яких містах відбудеться другий тур - у матеріалі РБК-Україна.

Другий тур місцевих виборів

За кілька днів до виборів у парламенті з'явився проект постанови про перенесення голосування до закінчення пандемії COVID-19. Його зареєструвала один з нардепів від "Слуги народу" Тетяна Грищенко. Але в президентській фракції від цієї ініціативи відхрестилися, запевнивши, що не збираються ставити на паузу виборчий процес. Спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що цей документ вже відкликаний.

Київ

З екзитполів випливає, що за пост мера Києва боротьба продовжиться в другому турі. Згідно з дослідженням студії Савіка Шустера і Україна 24, Віталію Кличку не вистачає 4% до остаточної перемоги. За даними екзитполу групи "Рейтинг", яка також заміряла голосування в столиці, йому бракує 3%.

Кличко набрав 45,93% (по Шустером і Україна 24) і 47,8% (за "Рейтингом"). Йому складе конкуренцію кандидат від "Опозиційної платформи – За життя", екс-голова КМДА Олександр Попов, який отримав 9,62%. (за Шустером і Україна 24) і 8,6% (за "Рейтингом").

За даними екзитполу студії Савіка Шустера і Україна 24, другий тур голосування пройде також у більшості обласних центрів.

Застигли в очікуванні. В яких містах пройдуть другі тури місцевих виборів

Львів

Ймовірно, другий тур відбудеться у Львові. За підсумками недільного екзитполу, перше місце зайняв діючий мер міста Андрій Садовий з 41,12% голосів. Його суперником у другому турі стане екс-голова Львівської ОДА, нардеп від "Європейської солідарності" Олег Синютка, який отримав другий результат – 27,38%.

Застигли в очікуванні. В яких містах пройдуть другі тури місцевих виборів

Одеса

Ще раз вибирати мера, швидше за все, будуть в Одесі. З екзитполу випливає, що самий високий результат і перше місце на голосуванні 25 жовтня отримав діючий міський голова Геннадій Труханов – 34,4% голосів. Битися з ним доведеться кандидату від "Опозиційної платформи – За життя", нардепу Миколі Скорику, який набрав 17,93%.

Застигли в очікуванні. В яких містах пройдуть другі тури місцевих виборів

Дніпро

Ймовірно, в два тури пройдуть вибори і в Дніпрі. Мер цього міста Борис Філатов, висунутий партією "Пропозиція", посів перше місце з 44,5%. Другий результат – 14,4% – виявився у лідера партії "Громадська сила" Загіда Краснова.

Застигли в очікуванні. В яких містах пройдуть другі тури місцевих виборів

Черкаси

У Черкасах, за даними екзитполу, у другому турі зійдуться чинний мер міста Анатолій Бондаренко від партії "За майбутнє" (32,66%) і кандидат від "Голосу" Віктор Євпак (19,84%).

Миколаїв

У Миколаєві у другий тур, за экзитполом, виходять чинний мер міста Олександр Сенкевич від партії "Пропозиція" з 40,78% та кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка з 26,77%.

Ужгород

Виходячи з екзитполу, в Ужгороді у другий тур з результатом майже "нога в ногу" проходять нинішній мер міста самовисуванець Богдан Андріїв (23,84%) і кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей (22,73%).

Чернівці

У Чернівцях, згідно з экзитполом, продовжать боротьбу у другому турі кандидат від партії "Єдина Альтернатива" Роман Климчук (29,13%) і Віталій Михайлішин від партії "Команда Михайлішина" (21,43%).

Кривий Ріг

У Кривому Розі у другому турі, згідно з экзитполом, опиняться мер міста Юрій Вілкул ("Блок Вілкула "Українська перспектива") з 42,8% голосів і кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик з 31,01% голосів.

Як було на виборах у 2015 році

На минулих місцевих виборах у 2015 році у столиці також вибирали мера у два тури. Тоді нинішній міський голова Віталій Кличко переміг екс-нардепа Борислава Березу з результатом 64,1% проти 32,3%.

У Львові Андрію Садовому не вистачило менше відсотка, щоб перемогти відразу в першому турі. У другому турі він конкурував за пост мера з Русланом Кошулинським і переміг з результатом 61,1% проти 36,8%.

Довелося боротися за "мерське" в Дніпрі крісло у другому турі і Борису Філатову. У 2015 році в другому турі він змагався з екс-нардепом Олександром Вілкулом, перемігши з перевагою 52,3% проти майже 45%.

А ось в Харкові і в Одесі нинішні мера отримали перемогу відразу в першому турі. Геннадій Кернес набрав 65,8% голосів, його найближчий суперник – Тарас Ситенко від "Самопомочі" 12,3%. Одесити віддали за Геннадія Труханова в першому турі 51,93%. Його головний конкурент Олександр Боровик від тодішньої правлячої партії "БПП-Солідарність" отримав 24,6%.

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