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Другий тур місцевих виборів буде, - Разумков

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 11:07
Другий тур місцевих виборів буде, - Разумков Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Другий тур місцевих виборів в Україні буде. З Верховної ради відкликали проект постанови про скасування другого туру.

Про це на брифінгу після голосування заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Другий тур виборів звичайно буде. Сьогодні призупинити виборчий процес я не бачу ні підстав, ні можливості це зробити. Якщо я не помиляюся, він уже відкликаний (проект постанови про скасування другого туру - ред.)", - сказав Разумков.

Нагадаємо, напередодні місцевих виборів у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, яким пропонується скасувати другий тур.

Автором постанови виступила народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Грищенко. За її словами, необхідність скасування другого туру обумовлюється зростанням захворюваності коронавірусів. При цьому у фракції "Слуга народу" спрогнозували, що цей документ буде відкликаний.

У той же час в Комітеті виборців України заявили, що перенесення другого туру виборів фактично залишить міста без легітимної влади і призведе до перебування місцевої влади в підвішеному стані.

Відзначимо, другий тур місцевих виборів запланований на 15 жовтня. Він буде проводитися лише в містах з більш ніж 75 тисячами населення, якщо один з кандидатів в мери не набере понад 50% голосів.

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