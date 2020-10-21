Перенесення другого туру виборів фактично залишить міста без легітимної влади та призведе до перебування місцевої влади у підвішеному стані.

Про це заявив Комітет виборців України на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ініціативу "Слуг народу" ухвалити постанову про відтермінування другого туру виборів.

За оцінкою КВУ, ймовірне перенесення другого туру виборів фактично залишить міста без легітимної влади і призведе до перебування місцевої влади у підвішеному стані.

"КВУ наголошує, що питання проведення виборів не має супроводжуватися політичними спекуляціями. Раніше від представників влади неодноразово озвучувалися ідеї щодо можливого відтермінування місцевих виборів та заяви, які можна оцінювати як спроби політичного тиску на діяльність органів місцевого самоврядування (зокрема, щодо законодавчих спроб обмежити повноваження Київського міського голови)", - йдеться у заяві.

КВУ вважає, що ініціатива щодо відтермінування другого туру виборів до завершення карантину суперечить Конституції України і порушує виборчі права громадян.

"Відповідно до Конституції України відтермінування виборів, в тому числі другого туру голосування можливе лише в умовах введення воєнного чи надзвичайного стану. Згідно із ст. 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень", - зазначається у заяві.

Комітет виборців України закликав голову Верховної ради України Дмитра Разумкова вжити невідкладних заходів щодо оприлюднення тексту постанови та звернувся до керівництва фракції "Слуга народу" із вимогою роз’яснити позицію політичної сили щодо ініціативи народного депутата "Слуги народу" про перенесення другого туру виборів.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстровано проект постанови №4234, яким пропонується не проводити другий тур виборів у період дії карантину.

Автор проекту - Грищенко Тетяна, народний депутат від "Слуги народу". Дата реєстрації постанови - 20 жовтня.

Текст документу наразі відсутній на веб-сайті Верховної Ради України, однак його фото вже було оприлюднено низкою українських ЗМІ.

Згідно з документом пропонується внести зміни до постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", передбачивши, що повторне голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальні громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови не призначається і не проводиться в період дії карантину.

Раніше фракція "Слуга народу" виступила з ініціативою ухвалити закон "Про місто Київ - столицю України".

Політичний експерт Дмитро Співак назвав цей законопроект "плювком в обличчя" киян, а Асоціація міст України звернулася до голови парламенту, голів депутатських фракцій та груп Верховної ради з проханням не підтримувати цей законопроект.