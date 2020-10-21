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Раду просять скасувати другий тур виборів, але документ можуть відкликати

Новость на русском → Україна, Середа 21 жовтня 2020 15:18
Раду просять скасувати другий тур виборів, але документ можуть відкликати Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Владислав Красінський

У Верховній раді зареєстрували проект постанови, яким пропонується скасувати другий тур місцевих виборів. Документ було зареєстровано за №4234.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Автор постанови, народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Грищенко у своєму Facebook зазначила, що зростає навантаження на лікарні та лікарів, а експерти-епідеміологи прогнозують, що щоденний показник хворих на COVID-19 може сягати 10 тисяч українців на добу.

"Тому 20 жовтня мною був зареєстрований проект постанови №4234. Пропонується скасувати повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови", - зазначила парламентар.

Вона підкреслила, що таким чином пропонується не допустити надмірне навантаження на медичну систему України та забезпечити протидію поширенню коронавірусу, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій.

"Нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків. Другі тури виборів нікуди не дінуться. Проведемо після карантину", - додала нардеп.

Разом з тим у фракції "Слуга народу" прогнозують, що цей документ буде відізвано.

"Тут ніякої сенсації не буде. Тетяна відкличе свою постанову сьогодні або завтра", - розповіла в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

При цьому вона зазначила, що зараз народні депутати перебувають на Донбасі.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія прогнозує тривалий підрахунок результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

Про те, як правильно проголосувати на виборах читайте в матеріалі РБК-Україна.

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