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ЦВК спрогнозував тривалий підрахунок голосів на місцевих виборах

Новость на русском → Україна, Середа 21 жовтня 2020 12:20
ЦВК спрогнозував тривалий підрахунок голосів на місцевих виборах Фото: ЦВК (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Центральна виборча комісія прогнозує тривалий підрахунок результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Про це свідчить симулювання підрахунку голосів на виборчій дільниці.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Так, Комісія використовувала такі вихідні дані для симулювання:

  • для малої виборчої комісії - 11 місцевих організацій партій (9 партій по 9 кандидатів і 2 партії по 7 кандидатів);
  • для великої виборчої комісії - 15 місцевих організацій партій (5 партій по 12 кандидатів, 5 партій по 9 кандидатів і 5 партій по 7 кандидатів).

Фото: результати симуляції (facebook.com/UACEC)

Головні проблеми під час симулювання виникли із заповненням протоколу про підрахунок голосів і з визначенням дійсності або недійсності бюлетеня.

"Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій. Він буде тривалим. Ми просимо членів комісій дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб підрахунок голосів провели правильно і без ускладнень", - повідомили в ЦВК.

Про те, як правильно проголосувати на виборах читайте в матеріалі РБК-Україна.

Раніше ЦВК пояснив правила голосування для виборців на самоізоляції.

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