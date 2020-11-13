У неділю у семи містах пройде другий тур виборів мера, - ЦВК
У неділю в семи містах повторно голосуватимуть на виборах міського голови. У другому турі виборів загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тисячі виборців.
Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.
Вказано, що 15 листопада другий тур виборів мера відбудеться у 7 регіонах України:
- у Луцьку (Волинська область),
- Краматорську (Донецька область),
- Українці (Київська область),
- Одесі,
- Сумах,
- Херсоні,
- Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).
"У повторному голосуванні з виборів міського голови, яке відбудеться на 932 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тис. виборців", - вказано у повідомленні.
Крім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів - до 12 селищних рад, 37 депутатів - до 33 сільських рад.
Підкреслюється, що результати другого туру виборів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.
Нагадаємо, в Офісі омбудсмена повідомили, що в Україні в ряді населених пунктів пройде повторне голосування на місцевих виборах. У деяких містах воно призначене на 15 листопада, а в деяких - на 22 листопада.
Як писало РБК-Україна, раніше в ЦВК заявили, що станом на 12 листопада залишилося встановити результати в 11 радах і по 6 мерам.
Раніше Рада національної безпеки і оборони закликав ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.