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У неділю у семи містах пройде другий тур виборів мера, - ЦВК

Новость на русском → Україна, П'ятниця 13 листопада 2020 14:15
У неділю у семи містах пройде другий тур виборів мера, - ЦВК Фото: місцеві вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У неділю в семи містах повторно голосуватимуть на виборах міського голови. У другому турі виборів загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тисячі виборців.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

Вказано, що 15 листопада другий тур виборів мера відбудеться у 7 регіонах України:

  • у Луцьку (Волинська область),
  • Краматорську (Донецька область),
  • Українці (Київська область),
  • Одесі,
  • Сумах,
  • Херсоні,
  • Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

"У повторному голосуванні з виборів міського голови, яке відбудеться на 932 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тис. виборців", - вказано у повідомленні.

Крім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів - до 12 селищних рад, 37 депутатів - до 33 сільських рад.

Підкреслюється, що результати другого туру виборів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

Нагадаємо, в Офісі омбудсмена повідомили, що в Україні в ряді населених пунктів пройде повторне голосування на місцевих виборах. У деяких містах воно призначене на 15 листопада, а в деяких - на 22 листопада.

Як писало РБК-Україна, раніше в ЦВК заявили, що станом на 12 листопада залишилося встановити результати в 11 радах і по 6 мерам.

Раніше Рада національної безпеки і оборони закликав ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.

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