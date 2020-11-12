Стало відомо, коли і в яких містах пройде другий тур місцевих виборів

В Україні в ряді населених пунктів пройде повторне голосування на місцевих виборах. У деяких містах воно призначене на 15 листопада, а в деяких - на 22 листопада.

Про це повідомляє прес-служба Офісу омбудсмена.

Другий тур місцевих виборів відбудеться 15 листопада в містах:

Кам'янець-Подільський (Хмельницька область);

Краматорськ (Донецька область);

Луцьк (Волинська область);

Одеса (Одеська область);

Суми (Сумська область);

Українка (Київська область);

Херсон (Херсонська область).

А 22 листопада повторне голосування пройде в містах:

Бердянськ (Запорізька область);

Дніпро (Дніпропетровська область);

Дрогобич (Львівська область);

Львів (Львівська область);

Миколаїв (Миколаївська область);

Нікополь (Дніпропетровська область);

Полтава (Полтавська область);

Рівне (Рівненська область);

Слов'янськ (Донецька область);

Ужгород (Закарпатська область);

Черкаси (Черкаська область).

Зазначено, що повторне голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів. Виборцям під час проведення голосування необхідно:

обробити руки дезінфікуючими (антисептичними) засобами;

перебувати в респіраторі або захисній масці. Члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи;

мінімізувати час перебування в приміщенні для голосування;

утриматися від відвідування приміщень для голосування разом з дітьми;

по можливості для здійснення голосування використовувати особисту ручку.

Відзначимо, в Центральній виборчій комісії заявили про фініш встановлення результатів місцевих виборів: станом на 12 листопада залишилося встановити результати в 11 радах і по 6 міським головам.

Як писало РБК-Україна, вчора Рада національної безпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.

Нагадаємо також, у середу ЦВК змінила склад Чернівецького тервиборчкому, де не могли встановити результати виборів.