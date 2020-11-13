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Второй тур выборов: на рекламу в Facebook потратили 144 тысячи долларов

Новина українською → Украина, Пятница 13 ноября 2020 16:43
Второй тур выборов: на рекламу в Facebook потратили 144 тысячи долларов Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Перед вторым туром местных выборов в соцсети Facebook разместили рекламы на 144 тысячи долларов. Наибольшее количество средств потратили политические партии.

Об этом свидетельствует отчет гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что в целом после дня голосования активность политических партий и кандидатов в социальных сетях значительно снизилась.

"За две недели в социальной сети Facebook было размещено более 4 тыс. рекламных сообщений стоимостью около 144 тыс. долларов... Традиционно наибольшее количество средств потратили на Facebook-рекламу политические партии. По данным Библиотеки рекламы, около 30 политических сил потратили более 34 тыс. долл. (более 900 тыс. грн) на 857 рекламных сообщений", - указано в сообщении.

При этом преимущественно в своих рекламных сообщениях партии рассказывали о результатах выборов, а также агитировали за своих кандидатов, попавших во второй тур.

Больше всего средств на рекламные сообщения потратили партии:

  • "Слуга народа" - более 8 тысяч долларов за 89 сообщений;
  • "За будущее" - более 6 тысяч долларов - 164 сообщения;
  • "Европейская солидарность" - 3,7 тысячи долларов за 122 рекламных поста.

Кроме того, среди кандидатов больше средств на рекламу с 25 октября по 7 ноября потратил кандидат на должность городского главы Львова от ЕС Олег Синютка - 3625 долларов.

Напомним, в воскресенье в семи городах будут повторно голосовать на выборах городского главы.

Как писало РБК-Украина, ранее Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.

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