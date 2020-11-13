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Другий тур виборів: на рекламу у Facebook витратили 144 тисячі доларів

Новость на русском → Україна, П'ятниця 13 листопада 2020 16:43
Другий тур виборів: на рекламу у Facebook витратили 144 тисячі доларів Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перед другим туром місцевих виборів у соцмережі Facebook розмістили реклами на 144 тисячі доларів. Найбільшу кількість коштів витратили політичні партії.

Про це свідчить звіт громадянської мережі ОПОРА.

Зазначається, що загалом після дня голосування активність політичних партій та кандидатів у соціальних мережах значно знизилась.

"За два тижні у соціальній мережі Facebook було розміщено понад 4 тис. рекламних дописів вартістю близько 144 тис. доларів... Традиційно найбільшу кількість коштів витратили на Facebook-рекламу політичні партії. За даними Бібліотеки реклами, близько 30 політичних сил витратили понад 34 тис. дол. (понад 900 тис. грн) на 857 рекламних дописів", - вказано у повідомленні.

При цьому переважно у своїх рекламних дописах партії розповідали за результати виборів, а також агітували за своїх кандидатів, які потрапили до другого туру.

Найбільше коштів на рекламні дописи витратили партії:

  • "Слуга народу" - понад 8 тисяч доларів за 89 дописів;
  • "За майбутнє” - понад 6 тисяч доларів - 164 дописи;
  • "Європейська солідарність" - 3,7 тисячі доларів за 122 рекламних пости.

Крім того, серед кандидатів найбільше коштів на рекламу з 25 жовтня по 7 листопада витратив кандидат на посаду міського голови Львова від ЄС Олег Синютка - 3625 доларів.

Нагадаємо, у неділю в семи містах повторно голосуватимуть на виборах міського голови.

Як писало РБК-Україна, раніше Рада національної безпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.

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