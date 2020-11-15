Другий тур місцевих виборів: що відомо

Сьогодні в Україні пройде повторне голосування на місцевих виборах. У деяких містах воно призначене на 15 листопада, а в деяких - на 22 листопада, де відбудеться другий тур сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні вибори пройдуть в таких містах:

Кам'янець-Подільський (Хмельницька область);

Краматорськ (Донецька область);

Луцьк (Волинська область);

Одеса (Одеська область);

Суми (Сумська область);

Українка (Київська область);

Херсон (Херсонська область).

Повторне голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів. Виборцям під час проведення голосування необхідно:

обробити руки дезінфікуючими (антисептичними) засобами;

перебувати в респіраторі або захисній масці. Члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи;

мінімізувати час перебування в приміщенні для голосування;

утриматися від відвідування приміщень для голосування разом з дітьми;

по можливості для здійснення голосування використовувати особисту ручку.

Залишилося встановити результати в 11 радах і по 6 міським головам.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.

Детальніше про те, які партії здобули перемогу в першому туріна місцевих виборах, читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори без переможця: хто взяв владу в регіонах України".