Другий тур місцевих виборів: що відомо
Фото: голосування (РБК-Україна)
Сьогодні в Україні пройде повторне голосування на місцевих виборах. У деяких містах воно призначене на 15 листопада, а в деяких - на 22 листопада, де відбудеться другий тур сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні вибори пройдуть в таких містах:
- Кам'янець-Подільський (Хмельницька область);
- Краматорськ (Донецька область);
- Луцьк (Волинська область);
- Одеса (Одеська область);
- Суми (Сумська область);
- Українка (Київська область);
- Херсон (Херсонська область).
Повторне голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів. Виборцям під час проведення голосування необхідно:
- обробити руки дезінфікуючими (антисептичними) засобами;
- перебувати в респіраторі або захисній масці. Члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи;
- мінімізувати час перебування в приміщенні для голосування;
- утриматися від відвідування приміщень для голосування разом з дітьми;
- по можливості для здійснення голосування використовувати особисту ручку.
Залишилося встановити результати в 11 радах і по 6 міським головам.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.
Детальніше про те, які партії здобули перемогу в першому туріна місцевих виборах, читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори без переможця: хто взяв владу в регіонах України".