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Второй тур местных выборов: что известно

Новина українською → Одесса, Воскресенье 15 ноября 2020 08:00
Второй тур местных выборов: что известно Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине пройдет повторное голосование на местных выборах. В некоторых городах оно назначено на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября, где состоится второй тур сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня выборы пройдут в таких городах:

  • Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
  • Краматорск (Донецкая область);
  • Луцк (Волынская область);
  • Одесса (Одесская область);
  • Сумы (Сумская область);
  • Украинка (Киевская область);
  • Херсон (Херсонская область).

Повторное голосование должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мер. Избирателям при проведении голосования необходимо:

  • обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;
  • находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;
  • минимизировать время пребывания в помещении для голосования;
  • воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;
  • по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.

Осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским главам.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.

Подробнее о том, какие партии одержали победу в первом туре на местных выборах, читайте в материале РБК-Украина "Выборы без победителя: кто принял власть в регионах Украины".

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