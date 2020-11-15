Второй тур местных выборов: что известно
Фото: голосование (РБК-Украина)
Сегодня в Украине пройдет повторное голосование на местных выборах. В некоторых городах оно назначено на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября, где состоится второй тур сегодня - в материале РБК-Украина.
Сегодня выборы пройдут в таких городах:
- Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
- Краматорск (Донецкая область);
- Луцк (Волынская область);
- Одесса (Одесская область);
- Сумы (Сумская область);
- Украинка (Киевская область);
- Херсон (Херсонская область).
Повторное голосование должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мер. Избирателям при проведении голосования необходимо:
- обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;
- находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;
- минимизировать время пребывания в помещении для голосования;
- воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;
- по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.
Осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским главам.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.
Подробнее о том, какие партии одержали победу в первом туре на местных выборах, читайте в материале РБК-Украина "Выборы без победителя: кто принял власть в регионах Украины".