Вибори мера Одеси хотіли сфальсифікувати, - СБУ

Правоохоронці запобігли масовому фальсифікуванню другого туру виборів міського голови Одеси. В офісі одного з громадсько-політичних діячів виявили підроблену виборчу документацію.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці виявили сотні підроблених бюлетенів для голосування у другому турів виборів мера Одеси. Підробки були повністю ідентичні за формою і змістом оригінальним документам.

СБУ вже почала кримінальне провадження за фактом фальсифікації виборчих документів (ч. 2 ст. 158-3 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

"Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до виборчої оборудки", - додали в СБУ.

Фото: обшук в Одесі (ssu.gov.ua)

Як пише місцеве видання "Думская", обшуки проходили в офісі місцевого політика Дмитра Голубова, який є представником політичної партії ОПЗЖ. Там же, за даними ЗМІ, і знайшли підроблену документацію.

Нагадаємо, другий тур виборів міського голови Одеси відбудеться 15 листопада. За крісло мера будуть змагатися чинний міський голова Геннадій Труханов та нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик.

Більше про другий тур виборів мера Одеси ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.