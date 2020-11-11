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Выборы мэра Одессы хотели сфальсифицировать, - СБУ

Новина українською → Одесса, Среда 11 ноября 2020 20:20
Выборы мэра Одессы хотели сфальсифицировать, - СБУ Фото: обыск в Одессе (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители предотвратили массовую фальсификацию второго тура выборов городского головы Одессы. В офисе одного из общественно-политических деятелей обнаружили поддельную избирательную документацию.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители обнаружили сотни поддельных бюллетеней для голосования во втором туров выборов мэра Одессы. Подделки были полностью идентичны по форме и содержанию оригинальным документам.

СБУ уже начала уголовное производство по факту фальсификации избирательных документов (ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

"Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к избирательной сделки", - добавили в СБУ.

Фото: обыск в Одессе (ssu.gov.ua)

Как пишет местное издание "Думская", обыски проходили в офисе местного политика Дмитрия Голубова, который является представителем политической партии ОПЗЖ. Там же, по данным СМИ, и нашли поддельную документацию.

Напомним, второй тур выборов городского головы Одессы состоится 15 ноября. За кресло мэра будут соревноваться действующий городской голова Геннадий Труханов и нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик.

Больше о втором туре выборов мэра Одессы вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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