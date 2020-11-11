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Второй тур выборов мэра Одессы: что важно знать

Новина українською → Одесса, Среда 11 ноября 2020 07:30
Второй тур выборов мэра Одессы: что важно знать Фото: выборы мэра (РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

В это воскресенье пройдет второй тур выборов мэра Одессы. В нем примут участие действующий градоначальник Геннадий Труханов и народный депутат Николай Скорик. Именно эти два кандидата получили наибольший уровень поддержки избирателей по итогам первого тура. Главное о предстоящем голосовании в Одессе - в материале РБК-Украина.

Второй тур выборов в Одессе - 15 ноября

В рамках местных выборов 25 октября состоялось голосование за кандидатов на должность мэра Одессы. По данным территориальной избирательной комиссии, ни один из претендентов не набрал абсолютного большинства голосов, в связи с чем был назначен второй тур выборов на 15 ноября. В него вышли:

  • Геннадий Труханов, мэр Одессы с 2014 года - получил 38,35% голосов в первом туре;
  • Николай Скорик, нардеп от "Оппозиционной платформы - "За життя" - 19,47%.

Что известно о кандидатах в мэры

Геннадий Труханов баллотируется от партии "Доверяй делам", основателем которой является. Стал мэром Одессы в 2014 году на внеочередных выборах, а спустя год переизбрался на должность.

Геннадий ТрухановГеннадий Труханов баллотируется в мэры Одессы в 3-й раз (фото: РБК-Украина)

В 2015 году Труханов победил в первом туре очередных местных выборов с результатом 52,2% голосов. Также его политсила "Доверяй делам" получила большинство в горсовете.

Длительное время Геннадий Труханов был депутатом Одесского городского совета (2005-2010). Состоял в "Партии Регионов" до 2014 года, возглавлял фракцию политсилы в горсовете. В 2012 году прошел в Верховную раду VII созыва по мажоритарному округу №136 (Одесская область). Также Труханов баллотировался на парламентских выборах 2019 под №4 партийного списка "Оппозиционного блока", но политсила не прошла в ВР.

Николай Скорик выдвигается в мэры Одессы от "Оппозиционной платформы - "За життя". В настоящее время Скорик - народный депутат Верховной рады IX созыва от ОПЗЖ, в парламент VIII созыва прошел от "Оппозиционного блока".

В ноябре 2013 года Николай Скорик возглавил Одесскую областную государственную администрацию. После событий Евромайдана был уволен с должности 3 марта 2014 года приказом и.о. президента Александра Турчинова. В 2010-2013 работал в Крыму - руководил министерством финансов Автономной Республики.

Николай СкорикНиколай Скорик - народный депутат ВР VIII-IX созывов (фото: РБК-Украина)

С 2006 по 2010 год Николай Скорик был председателем Одесского областного совета, на тот момент входил в состав "Партии Регионов". До прихода в политику работал в финансовом секторе, был председателем правления "Имэксбанка".

Рейтинги кандидатов

Предвыборные социсследования прогнозировали победу Геннадия Труханова уже в первом туре с результатом 50,1% голосов.

Также было проведено моделирование второго тура выборов. Так, в паре определившихся кандидатов уже после подсчета голосов преимущество действующего мэра составило более 40%:

  • Геннадий Труханов - 59%
  • Николай Скорик - 18%

До объявления официальных результатов конкурентами в борьбе за должность городского головы помимо Труханова называли еще четверых кандидатов. Согласно данным октябрьского опроса Группы "Рейтинг", лидерами электоральных симпатий в Одессе были:

  • Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 10,6%
  • Олег Филимонов ("Слуга народа") - 8,8%
  • Сергей Кивалов ("Украинская морская партия") - 7,9%
  • Петр Обухов ("Европейская солидарность") - 5,9%

Как прошел первый тур

На очередных местных выборах 2020 в Одессе зарегистрировались 23 кандидата в мэры. Среди них активисты и предприниматели, народные депутаты.

Кроме действующего городского головы Геннадия Труханова, также баллотировался экс-мэр Эдуард Гурвиц (1994-1998, 2005-2010). Партия "Слуга народа" выдвинула в Одессе артиста Олега Филимонова. Уже во второй раз в мэры баллотировался кандидат Дарт Вейдер.

Голосование состоялось 25 октября, на избирательные участки пришло 29,82% граждан.

По результатам обработки бюллетеней, ни один из кандидатов в Одессе не получил более 50% голосов.

В первом туре голоса избирателей распределились следующим образом:

  1. Геннадий Труханов - 38,35%
  2. Николай Скорик - 19,47%
  3. Петр Обухов - 11,5%
  4. Олег Филимонов - 10,09%
  5. Сергей Кивалов - 6,19%
  6. Евгений Червоненко - 3,74%
  7. Сергей Калинчук - 2,99%
  8. Эдуард Гурвиц - 2,39%

Остальные кандидаты набрали менее 1% поддержки избирателей.

Согласно избирательному законодательству, ТИК Одессы назначила повторное голосование на выборах мера города с участием только Геннадия Труханова и Николая Скорика, которые получили самые высокие результаты.

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