Второй тур выборов мэра Одессы: что важно знать

В это воскресенье пройдет второй тур выборов мэра Одессы. В нем примут участие действующий градоначальник Геннадий Труханов и народный депутат Николай Скорик. Именно эти два кандидата получили наибольший уровень поддержки избирателей по итогам первого тура. Главное о предстоящем голосовании в Одессе - в материале РБК-Украина.

Второй тур выборов в Одессе - 15 ноября

В рамках местных выборов 25 октября состоялось голосование за кандидатов на должность мэра Одессы. По данным территориальной избирательной комиссии, ни один из претендентов не набрал абсолютного большинства голосов, в связи с чем был назначен второй тур выборов на 15 ноября. В него вышли:

Геннадий Труханов , мэр Одессы с 2014 года - получил 38,35% голосов в первом туре;

, мэр Одессы с 2014 года - получил 38,35% голосов в первом туре; Николай Скорик, нардеп от "Оппозиционной платформы - "За життя" - 19,47%.

Что известно о кандидатах в мэры

Геннадий Труханов баллотируется от партии "Доверяй делам", основателем которой является. Стал мэром Одессы в 2014 году на внеочередных выборах, а спустя год переизбрался на должность.

Геннадий Труханов баллотируется в мэры Одессы в 3-й раз (фото: РБК-Украина)

В 2015 году Труханов победил в первом туре очередных местных выборов с результатом 52,2% голосов. Также его политсила "Доверяй делам" получила большинство в горсовете.

Длительное время Геннадий Труханов был депутатом Одесского городского совета (2005-2010). Состоял в "Партии Регионов" до 2014 года, возглавлял фракцию политсилы в горсовете. В 2012 году прошел в Верховную раду VII созыва по мажоритарному округу №136 (Одесская область). Также Труханов баллотировался на парламентских выборах 2019 под №4 партийного списка "Оппозиционного блока", но политсила не прошла в ВР.

Николай Скорик выдвигается в мэры Одессы от "Оппозиционной платформы - "За життя". В настоящее время Скорик - народный депутат Верховной рады IX созыва от ОПЗЖ, в парламент VIII созыва прошел от "Оппозиционного блока".

В ноябре 2013 года Николай Скорик возглавил Одесскую областную государственную администрацию. После событий Евромайдана был уволен с должности 3 марта 2014 года приказом и.о. президента Александра Турчинова. В 2010-2013 работал в Крыму - руководил министерством финансов Автономной Республики.

Николай Скорик - народный депутат ВР VIII-IX созывов (фото: РБК-Украина)

С 2006 по 2010 год Николай Скорик был председателем Одесского областного совета, на тот момент входил в состав "Партии Регионов". До прихода в политику работал в финансовом секторе, был председателем правления "Имэксбанка".

Рейтинги кандидатов

Предвыборные социсследования прогнозировали победу Геннадия Труханова уже в первом туре с результатом 50,1% голосов.

Также было проведено моделирование второго тура выборов. Так, в паре определившихся кандидатов уже после подсчета голосов преимущество действующего мэра составило более 40%:

Геннадий Труханов - 59%

Николай Скорик - 18%

До объявления официальных результатов конкурентами в борьбе за должность городского головы помимо Труханова называли еще четверых кандидатов. Согласно данным октябрьского опроса Группы "Рейтинг", лидерами электоральных симпатий в Одессе были:

Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 10,6%

Олег Филимонов ("Слуга народа") - 8,8%

Сергей Кивалов ("Украинская морская партия") - 7,9%

Петр Обухов ("Европейская солидарность") - 5,9%

Как прошел первый тур

На очередных местных выборах 2020 в Одессе зарегистрировались 23 кандидата в мэры. Среди них активисты и предприниматели, народные депутаты.

Кроме действующего городского головы Геннадия Труханова, также баллотировался экс-мэр Эдуард Гурвиц (1994-1998, 2005-2010). Партия "Слуга народа" выдвинула в Одессе артиста Олега Филимонова. Уже во второй раз в мэры баллотировался кандидат Дарт Вейдер.

Голосование состоялось 25 октября, на избирательные участки пришло 29,82% граждан.

По результатам обработки бюллетеней, ни один из кандидатов в Одессе не получил более 50% голосов.

В первом туре голоса избирателей распределились следующим образом:

Геннадий Труханов - 38,35% Николай Скорик - 19,47% Петр Обухов - 11,5% Олег Филимонов - 10,09% Сергей Кивалов - 6,19% Евгений Червоненко - 3,74% Сергей Калинчук - 2,99% Эдуард Гурвиц - 2,39%

Остальные кандидаты набрали менее 1% поддержки избирателей.

Согласно избирательному законодательству, ТИК Одессы назначила повторное голосование на выборах мера города с участием только Геннадия Труханова и Николая Скорика, которые получили самые высокие результаты.