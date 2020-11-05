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Названо дату другого туру виборів мера Одеси

Новость на русском → Одеса, Четвер 05 листопада 2020 11:43
Названо дату другого туру виборів мера Одеси Фото: вибори в Одесі (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Другий тур виборів мера Одеси пройде 15 листопада 2020 року. Відповідне рішення сьогодні ухвалила місцева територіальна виборча комісія.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міської ради Одеси.

Повідомляється, що згідно з постановою міського виборчкому, повторне голосування з виборів міського голови призначено на 15 листопада. Також затверджено текст виборчого бюлетеня.

У другому турі за крісло мера Одеси будуть змагатися діючий міський голова Геннадій Труханов та народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик (в 2013 - 2014 роках очолював Одеську ОДА).

За підсумками першого туру, Труханов набрав 38,35%, Скорик - 19,47% голосів.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія підтвердила, що другий тур виборів мера пройде мінімум в 11 містах 15 і 22 листопада.

Таким чином, крім Одеси вибори 15 листопада пройдуть у Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам'янці-Подільському. У Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному голосування буде 22 листопада.

Зазначимо, ЦВК визнала обраними понад 9 тисяч депутатів місцевих рад.

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