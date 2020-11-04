ЦВК назвав дати других турів виборів мера

Другий тур виборів мера пройде мінімум в 11 містах 15-го і 22 листопада. ЦВК підтвердив дати, затверджені місцевими виборчкомами.

Про це повідомляє на сторінці Центрвиборчкому в Facebook.

У Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам'янці-Подільському вибори відбудуться 15 листопада, в Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному - 22 листопада.

Зазначимо, що вже відомо про обрання мерів в один тур у Харкові, Кропивницькому, Чернігові та Івано-Франківську. Найближчим часом повинні оголосити попередні результати виборів у Києві.

Також відомо, що в Чернігові та Івано-Франківську в міськрадах більшість місць взяли партії, які висували діючих мерів на другий термін - Владислава Атрошенка та Руслана Марцінківа відповідно.