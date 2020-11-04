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ЦИК назвал даты вторых туров выборов мэра

Новина українською → Украина, Среда 04 ноября 2020 18:42
ЦИК назвал даты вторых туров выборов мэра Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Второй тур выборов мэра пройдет минимум в 11 городах 15-го и 22 ноября. ЦИК подтвердил даты, утвержденные местными избиркомами.

Об этом сообщает на странице Центризбиркома в Facebook.

В Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольске выборы состоятся 15 ноября, в Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровном - 22 ноября.

Отметим, что уже известно о избрании мэров в один тур в Харькове, Кропивницком, Чернигове и Ивано-Франковске. В ближайшее время должны огласить предварительные результаты выборов в Киеве.

Также известно, что в Чернигове и Ивано-Франковске в горсоветах большинство мест взяли партии, выдвигавшие действующих мэров на второй срок - Владислава Атрошенко и Руслана Марцинкива соответственно.

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