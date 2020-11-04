Кернес переизбран мэром Харькова, - ТИК
Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл выборы и переизбран на свою должность. В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии обработали 100% протоколов.
Об этом сообщает "Суспільне".
Официальные результаты выборов объявят уже сегодня днем, 4 ноября.
Всего в голосовании приняли участие 323 218 людей, их голоса разделились так:
- Геннадий Кернес - 60,34% (195044 голосов)
- Александр Фельдман - 14,32% (46278)
- Алексей Кучер - 7,24% (23401)
- Олег Абрамичев - 6,6% (21315)
- Игорь Черняк - 3,12% (10085)
- Александра Нарыжная - 1,94% (6282)
- Никита Соловьев - 1,3% (4199)
- Денис Ярославский - 1% (3233)
- Сергей Кушнарев - 0,76% (2470)
- Игорь Приходько - 0,58% (1888)
- Ирина Денисова - 0,42% (1371)
- Валерий Безлепкин - 0,17% (564)
- Наталья Пилипенко - 0,17% (558)
- Георгий Лаговский - 0,11% (349)
Еще 6180 бюллетеней признаны недействительными.
Ранее в Харьковском горсовете опровергли смерть мэра города Геннадия Кернеса.
Отметим, присягу Геннадия Кернеса, в случае победы на выборах мэра Харькова, могут перенести из-за болезни COVID-19. Функции мэра Харькова до его присяги может выполнять секретарь горсовета.