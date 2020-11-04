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Кернес переобраний мером Харкова, - ТВК

Новость на русском → Харків, Середа 04 листопада 2020 04:51
Кернес переобраний мером Харкова, - ТВК Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Чинний мер Харкова Геннадій Кернес виграв вибори та переобраний на свою посаду. У Харківській міській територіальній виборчій комісії обробили 100% протоколів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Офіційні результати виборів оголосять вже сьогодні вдень, 4 листопада.

Всього у голосуванні взяли участь 323 218 людей, їхні голоси розділились так:

  • Геннадій Кернес - 60,34% (195044 голосів)
  • Олександр Фельдман - 14,32% (46278)
  • Олексій Кучер - 7,24% (23401)
  • Олег Абрамичев - 6,6% (21315)
  • Ігор Черняк - 3,12% (10085)
  • Олександра Нарижна - 1,94% (6282)
  • Микита Соловйов - 1,3% (4199)
  • Денис Ярославський - 1% (3233)
  • Сергій Кушнарьов - 0,76% (2470)
  • Ігор Приходько - 0,58% (1888)
  • Ірина Денисова - 0,42% (1371)
  • Валерій Безлепкін - 0,17% (564)
  • Наталія Пилипенко - 0,17% (558)
  • Георгій Лаговський - 0,11% (349)

Ще 6180 бюлетенів визнані недійсними.

Раніше у Харківській міськраді спростували смерть мера міста Геннадія Кернеса.

Зазначимо, присягу Геннадія Кернеса, в разі перемоги на виборах мера Харкова, можуть перенести через хворобу COVID-19. Функції мера Харкова до його присяги може виконувати секретар міськради.

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