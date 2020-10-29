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Присягу Кернеса могут перенести, горсоветом будет управлять секретарь

Новина українською → Четверг 29 октября 2020 09:28
Присягу Кернеса могут перенести, горсоветом будет управлять секретарь Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Присягу Геннадия Кернеса, в случае победы на выборах мэра Харькова, могут перенести из-за болезни COVID-19. Функции мэра Харькова до его присяги может выполнять секретарь горсовета.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, в ближайшие дни Геннадия Кернеса могут признать избранным мэром Харькова.

"Затем в течение 20-дневного срока он должен написать заявление об отсутствии еще какого-то представительного мандата. Это касается и тех народных депутатов, которые баллотировались первыми номерами в списках и избранных. Они должны избрать между одним мандатом и другим, оба иметь сразу нельзя", - сказала Айвазовская.

После написания такого заявления территориальная избирательная комиссия созывает заседание сессии горсовета, на котором избранные депутаты и мэр должны принять присягу.

"До принятия присяги эти лица еще не выполняют своих полномочий. Если господин Кернеса не появится на эту сессию, то он перед этим должен написать заявление о невозможности участия по объективным причинам - например, состояние здоровья, на этой сессии. Тогда ТИК может перенести именно его присягу на любую другую следующую сессию", - добавила эксперт.

Айвазовская отметила, что это может продолжаться определенный период времени.

"Тогда фактически выполнять функции председателя будет секретарь местного совета", - сообщила она.

Напомним, по данным экзит-пола на выборах мэра Харькова Кернес побеждает уже в первом туре. Он набирает 57,9%.

При этом Кернес до сих пор проходит лечение от COVID-19. Подробнее о том, помешает ли болезнь Кернесу в случае победы на выборах, читайте в материале РБК-Украина.

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