ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На выборах мэра Харькова лидирует Кернес, - экзит-пол

Новина українською → Харьков, Воскресенье 25 октября 2020 20:05
На выборах мэра Харькова лидирует Кернес, - экзит-пол Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье, 25 октября, объявили результаты экзит-пола на выборах мэра Харькова. Побеждает действующий глава Геннадий Кернес.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера".

По данным экзит-пола, у действующего мэра Харькова 57,9% голосов. Далее идет Александр Фельдман от "ОПЗЖ" - 12,12%, Алексей Кучер от "Слуги народа" - 11,98%, Олег Абрамичев от "Евросолидарности" - 6,23% и Игорь Черняк от "Блока Светличной "Разом".

На выборах мэра Харькова лидирует Кернес, - экзит-пол

В Харьковский горсовет проходят "Блок Кернеса "Успешный Харьков" - 39,52%, "ОПЗЖ" - 16,99%, "Слуга народа" - 12,39%, "Европейская солидарность" - 9,17%, Партия Шария - 6,41% и "Блок Светличной "Разом" - 5,42%.

На выборах мэра Харькова лидирует Кернес, - экзит-пол

На выборы мэра баллотировались действующий глава Харьковского горсовета Геннадий Кернес от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, Игорь Черняк от "Блок Юлии Светличной "Вместе", Александр Фельдман от "ОПЗЖ".

Отметим, бывший народный депутат Михаил Добкин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Харькова.

Напомним, Кернеса выдвинули в мэры, несмотря на то, что сейчас он сейчас лечится от коронавируса в немецкой клинике. В окружении харьковского городского головы говорят, что состояние Кернеса улучшилось и он идет на поправку.

Добавим, 28 сентября Кернеса зарегистрировали кандидатом в мэры Харькова.

Что известно о кандидате в мэры Харькова Кернеса, вы можете прочитать в материале РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 экзит-пол
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Минске начался разгон протестующих
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске начался разгон протестующих