На выборах мэра Харькова лидирует Кернес, - экзит-пол

В воскресенье, 25 октября, объявили результаты экзит-пола на выборах мэра Харькова. Побеждает действующий глава Геннадий Кернес.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера".

По данным экзит-пола, у действующего мэра Харькова 57,9% голосов. Далее идет Александр Фельдман от "ОПЗЖ" - 12,12%, Алексей Кучер от "Слуги народа" - 11,98%, Олег Абрамичев от "Евросолидарности" - 6,23% и Игорь Черняк от "Блока Светличной "Разом".

В Харьковский горсовет проходят "Блок Кернеса "Успешный Харьков" - 39,52%, "ОПЗЖ" - 16,99%, "Слуга народа" - 12,39%, "Европейская солидарность" - 9,17%, Партия Шария - 6,41% и "Блок Светличной "Разом" - 5,42%.

На выборы мэра баллотировались действующий глава Харьковского горсовета Геннадий Кернес от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, Игорь Черняк от "Блок Юлии Светличной "Вместе", Александр Фельдман от "ОПЗЖ".

Отметим, бывший народный депутат Михаил Добкин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Харькова.

Напомним, Кернеса выдвинули в мэры, несмотря на то, что сейчас он сейчас лечится от коронавируса в немецкой клинике. В окружении харьковского городского головы говорят, что состояние Кернеса улучшилось и он идет на поправку.

Добавим, 28 сентября Кернеса зарегистрировали кандидатом в мэры Харькова.

Что известно о кандидате в мэры Харькова Кернеса, вы можете прочитать в материале РБК-Украина