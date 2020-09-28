Действующий глава Харьковского городского совета Геннадий Кернес зарегистрирован кандидатом в мэры Харькова. Всего зарегистрированы 15 кандидатов.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина член избирательной комиссии.

Также зарегистрирован Михаил Добкин, как самовыдвиженец.

"Были рассмотрены и зарегистрированы 15 кандидатов и около 852, если не ошибаюсь, кандидата в депутаты. В частности, зарегистрирован Кернес, его политическая партия "Успешный Харьков" подала документы о его регистрации", - сказали изданию.

Ранее сообщалось, что Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на то, что сейчас он сейчас в Германии проходит лечение от COVID-19. В его окружении говорят, что состояние Кернеса значительно улучшилось.

РБК-Украина в материале "Если не Кернес. Кто может побороться за пост мэра Харькова" писало, что Добкин может выдвинуться кандидатом на выборах городского главы.

До выдвижения Добкин вел избирательную кампанию на пост городского главы Киева.