Кто будет бороться за места в Харьковском горсовете: списки партий
Местные выборы в горсовет Харькова состоятся 25 октября 2020. Они пройдут по новым правилам - избиратели будут голосовать не только за партии, но и за кандидатов от каждой политсилы. Кто будет бороться за депутатские мандаты в Харьковском городском совете, все партийные списки и рейтинги - в материале РБК-Украина.
Выборы депутатов в горсовет Харькова
Особенностью избирательной кампании 2020 является проведение голосования в местные советы по открытым партийным спискам в крупных населенных пунктах. В городах с населением от 10 тысяч человек, в т.ч. Харькове, при заполнении бюллетеня необходимо будет поставить две "галочки" - за партию и кандидата от нее.
Согласно новому Избирательному кодексу, самовыдвижение кандидатов в депутаты в больших городах запрещено. Также в партийном списке каждой партии должно быть не менее 40% одного пола.
Для избрания в городской совет следующего созыва партии необходимо преодолеть 5% проходной барьер.
Партийный список "Блока Кернеса - Успешный Харьков"
Городской голова Геннадий Кернес баллотируется на третий срок со своей новой партией и ведет на выборы двух своих заместителей, секретаря городского совета и директора одного из департаментов
Первая пятерка кандидатов в депутаты от "Блока Кернеса - Успешный Харьков":
- Геннадий Кернес
- Игорь Терехов
- Александр Новак
- Татьяна Чечетова-Терашвили
- Виктория Китайгородская
Кандидаты в депутаты горсовета от "Слуги народа"
Партийный список "Слуги народа" в горсовет Харькова на местных выборах 2020 возглавляет Алексей Кучер - председатель ХОГА и кандидат в мэры города.
В тройку кандидатов также вошли: гендиректор "Турбоатома", банкир Виктор Субботин и юрист Виктория Алексийчук (баллотировалась от "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 по мажоритарному округу, но проиграла Александру Фельдману).
Список кандидатов от "Оппозиционной платформы - "За життя"
На выборах в харьковский горсовет партия выдвигает под №1 списка Александра Фельдмана. Бизнесмен и нардеп Верховной рады IX созыва также зарегистрирован кандидатом в мэры Харькова.
В первой шестерке от "Оппозиционной платформы - "За життя":
- Александр Фельдман
- Андрей Лесик (руководитель городской организации ОПЗЖ)
- Андрей Спасский
- Анастасия Губина
- Алена Агеенко
- Денис Невядомский
Кто баллотируется от "Голоса"
Лидером партийного списка кандидатов в горсовет Харькова от "Голоса" стала общественный деятель, архитектор Александра Нарыжная. Она также выдвигается на пост городского головы.
Всего от политсилы баллотируется 36 кандидатов, среди них успешные харьковские предприниматели, архитекторы, активисты.
В первой пятерке:
- Александра Нарыжная
- Остап Молявко
- Елена Купина
- Константин Бондаренко
- Олег Литвинов
Партийный список "Европейской солидарности"
Под первым номером от "Европейской солидарности" баллотируется Олег Абрамичев - волонтер, лидер городской партийной организации и кандидат в мэры на предстоящих выборах.
Среди кандидатов от политсилы в горсовет Харькова волонтеры, ветераны АТО, общественные деятели.
- Олег Абрамичев
- Екатерина Малбиева
- Юрий Корсунов
- Алла Ройтблат
- Игорь Пушкарев
- Андрей Иванов
- Максим Зеленский
- Иван Кондратюк
- Ирина Гончарова
- Ольга Лехан
Кандидаты в депутаты от "Демократычной сокыры"
Харьковская партийная ячейка "Демократычной сокыры" выдвинула в мэры и первым номером списка в горсовет юриста Никиту Соловьева. Первая пятерка кандидатов в депутаты:
- Никита Соловьев
- Анастасия Гаева
- Александр Шевченко
- Марина Бобонец
- Александр Веприк
Список партии ВО "Свобода" в горсовет Харькова
Под первым номером партийного списка "Свободы" на местные выборы 2020 идет председатель областной организации политсилы Юрий Нехода. Также в тройку вошли руководитель городской ячейки партии и глава экономического совета ВО "Свобода" в Харьковской области.
- Юрий Нехода
- Олег Дебелый
- Вадим Батий
- Мария Шапошникова
- Татьяна Бутенко
Рейтинги партий в Харькове
Группа "Рейтинг" провела опрос об электоральных симпатиях среди 1600 харьковчан с 4 по 12 июля. В результате которого большинство респондентов отдало предпочтение партии действующего городского головы "Блок Кернеса - Успешный Харьков".
Также в тройку лидеров попали "Оппозиционная платформа - "За життя" и "Слуга народа".
- "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 30,1%
- "Оппозиционная платформа - "За життя" - 22,9%
- "Слуга народа" -12,7%
- "Блок Юлии Светличной "Разом" - 11,5%
- "Европейская солидарность" - 5,9%
- "Партия Шария" - 4,7%
- ВО "Батькивщина" - 3,2%
- "Оппозиционный блок" - 2,8%
- "Радикальная партия" -1,0%
- "Сила и честь" - 0,8%