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Кто будет бороться за места в Харьковском горсовете: списки партий

Новина українською → Харьков, Суббота 26 сентября 2020 07:30
Кто будет бороться за места в Харьковском горсовете: списки партий Фото: горсовет Харькова (kh.vgorode.ua)
Автор: Анна Березина

Местные выборы в горсовет Харькова состоятся 25 октября 2020. Они пройдут по новым правилам - избиратели будут голосовать не только за партии, но и за кандидатов от каждой политсилы. Кто будет бороться за депутатские мандаты в Харьковском городском совете, все партийные списки и рейтинги - в материале РБК-Украина.

Выборы депутатов в горсовет Харькова

Особенностью избирательной кампании 2020 является проведение голосования в местные советы по открытым партийным спискам в крупных населенных пунктах. В городах с населением от 10 тысяч человек, в т.ч. Харькове, при заполнении бюллетеня необходимо будет поставить две "галочки" - за партию и кандидата от нее.

Согласно новому Избирательному кодексу, самовыдвижение кандидатов в депутаты в больших городах запрещено. Также в партийном списке каждой партии должно быть не менее 40% одного пола.

Для избрания в городской совет следующего созыва партии необходимо преодолеть 5% проходной барьер.

Партийный список "Блока Кернеса - Успешный Харьков"

Городской голова Геннадий Кернес баллотируется на третий срок со своей новой партией и ведет на выборы двух своих заместителей, секретаря городского совета и директора одного из департаментов

Первая пятерка кандидатов в депутаты от "Блока Кернеса - Успешный Харьков":

  1. Геннадий Кернес
  2. Игорь Терехов
  3. Александр Новак
  4. Татьяна Чечетова-Терашвили
  5. Виктория Китайгородская

Кандидаты в депутаты горсовета от "Слуги народа"

Партийный список "Слуги народа" в горсовет Харькова на местных выборах 2020 возглавляет Алексей Кучер - председатель ХОГА и кандидат в мэры города.

В тройку кандидатов также вошли: гендиректор "Турбоатома", банкир Виктор Субботин и юрист Виктория Алексийчук (баллотировалась от "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 по мажоритарному округу, но проиграла Александру Фельдману).

Список кандидатов от "Оппозиционной платформы - "За життя"

На выборах в харьковский горсовет партия выдвигает под №1 списка Александра Фельдмана. Бизнесмен и нардеп Верховной рады IX созыва также зарегистрирован кандидатом в мэры Харькова.

В первой шестерке от "Оппозиционной платформы - "За життя":

  1. Александр Фельдман
  2. Андрей Лесик (руководитель городской организации ОПЗЖ)
  3. Андрей Спасский
  4. Анастасия Губина
  5. Алена Агеенко
  6. Денис Невядомский

Кто баллотируется от "Голоса"

Лидером партийного списка кандидатов в горсовет Харькова от "Голоса" стала общественный деятель, архитектор Александра Нарыжная. Она также выдвигается на пост городского головы.

Всего от политсилы баллотируется 36 кандидатов, среди них успешные харьковские предприниматели, архитекторы, активисты.

В первой пятерке:

  1. Александра Нарыжная
  2. Остап Молявко
  3. Елена Купина
  4. Константин Бондаренко
  5. Олег Литвинов

Партийный список "Европейской солидарности"

Под первым номером от "Европейской солидарности" баллотируется Олег Абрамичев - волонтер, лидер городской партийной организации и кандидат в мэры на предстоящих выборах.

Среди кандидатов от политсилы в горсовет Харькова волонтеры, ветераны АТО, общественные деятели.

  1. Олег Абрамичев
  2. Екатерина Малбиева
  3. Юрий Корсунов
  4. Алла Ройтблат
  5. Игорь Пушкарев
  6. Андрей Иванов
  7. Максим Зеленский
  8. Иван Кондратюк
  9. Ирина Гончарова
  10. Ольга Лехан

Кандидаты в депутаты от "Демократычной сокыры"

Харьковская партийная ячейка "Демократычной сокыры" выдвинула в мэры и первым номером списка в горсовет юриста Никиту Соловьева. Первая пятерка кандидатов в депутаты:

  1. Никита Соловьев
  2. Анастасия Гаева
  3. Александр Шевченко
  4. Марина Бобонец
  5. Александр Веприк

Список партии ВО "Свобода" в горсовет Харькова

Под первым номером партийного списка "Свободы" на местные выборы 2020 идет председатель областной организации политсилы Юрий Нехода. Также в тройку вошли руководитель городской ячейки партии и глава экономического совета ВО "Свобода" в Харьковской области.

  1. Юрий Нехода
  2. Олег Дебелый
  3. Вадим Батий
  4. Мария Шапошникова
  5. Татьяна Бутенко

Рейтинги партий в Харькове

Группа "Рейтинг" провела опрос об электоральных симпатиях среди 1600 харьковчан с 4 по 12 июля. В результате которого большинство респондентов отдало предпочтение партии действующего городского головы "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Также в тройку лидеров попали "Оппозиционная платформа - "За життя" и "Слуга народа".

  1. "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 30,1%
  2. "Оппозиционная платформа - "За життя" - 22,9%
  3. "Слуга народа" -12,7%
  4. "Блок Юлии Светличной "Разом" - 11,5%
  5. "Европейская солидарность" - 5,9%
  6. "Партия Шария" - 4,7%
  7. ВО "Батькивщина" - 3,2%
  8. "Оппозиционный блок" - 2,8%
  9. "Радикальная партия" -1,0%
  10. "Сила и честь" - 0,8%
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