Кто будет бороться за места в Харьковском горсовете: списки партий

Местные выборы в горсовет Харькова состоятся 25 октября 2020. Они пройдут по новым правилам - избиратели будут голосовать не только за партии, но и за кандидатов от каждой политсилы. Кто будет бороться за депутатские мандаты в Харьковском городском совете, все партийные списки и рейтинги - в материале РБК-Украина.

Выборы депутатов в горсовет Харькова

Особенностью избирательной кампании 2020 является проведение голосования в местные советы по открытым партийным спискам в крупных населенных пунктах. В городах с населением от 10 тысяч человек, в т.ч. Харькове, при заполнении бюллетеня необходимо будет поставить две "галочки" - за партию и кандидата от нее.

Согласно новому Избирательному кодексу, самовыдвижение кандидатов в депутаты в больших городах запрещено. Также в партийном списке каждой партии должно быть не менее 40% одного пола.

Для избрания в городской совет следующего созыва партии необходимо преодолеть 5% проходной барьер.

Партийный список "Блока Кернеса - Успешный Харьков"

Городской голова Геннадий Кернес баллотируется на третий срок со своей новой партией и ведет на выборы двух своих заместителей, секретаря городского совета и директора одного из департаментов

Первая пятерка кандидатов в депутаты от "Блока Кернеса - Успешный Харьков":

Геннадий Кернес Игорь Терехов Александр Новак Татьяна Чечетова-Терашвили Виктория Китайгородская

Кандидаты в депутаты горсовета от "Слуги народа"

Партийный список "Слуги народа" в горсовет Харькова на местных выборах 2020 возглавляет Алексей Кучер - председатель ХОГА и кандидат в мэры города.

В тройку кандидатов также вошли: гендиректор "Турбоатома", банкир Виктор Субботин и юрист Виктория Алексийчук (баллотировалась от "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 по мажоритарному округу, но проиграла Александру Фельдману).

Список кандидатов от "Оппозиционной платформы - "За життя"

На выборах в харьковский горсовет партия выдвигает под №1 списка Александра Фельдмана. Бизнесмен и нардеп Верховной рады IX созыва также зарегистрирован кандидатом в мэры Харькова.

В первой шестерке от "Оппозиционной платформы - "За життя":

Александр Фельдман Андрей Лесик (руководитель городской организации ОПЗЖ) Андрей Спасский Анастасия Губина Алена Агеенко Денис Невядомский

Кто баллотируется от "Голоса"

Лидером партийного списка кандидатов в горсовет Харькова от "Голоса" стала общественный деятель, архитектор Александра Нарыжная. Она также выдвигается на пост городского головы.

Всего от политсилы баллотируется 36 кандидатов, среди них успешные харьковские предприниматели, архитекторы, активисты.

В первой пятерке:

Александра Нарыжная Остап Молявко Елена Купина Константин Бондаренко Олег Литвинов

Партийный список "Европейской солидарности"

Под первым номером от "Европейской солидарности" баллотируется Олег Абрамичев - волонтер, лидер городской партийной организации и кандидат в мэры на предстоящих выборах.

Среди кандидатов от политсилы в горсовет Харькова волонтеры, ветераны АТО, общественные деятели.

Олег Абрамичев Екатерина Малбиева Юрий Корсунов Алла Ройтблат Игорь Пушкарев Андрей Иванов Максим Зеленский Иван Кондратюк Ирина Гончарова Ольга Лехан

Кандидаты в депутаты от "Демократычной сокыры"

Харьковская партийная ячейка "Демократычной сокыры" выдвинула в мэры и первым номером списка в горсовет юриста Никиту Соловьева. Первая пятерка кандидатов в депутаты:

Никита Соловьев Анастасия Гаева Александр Шевченко Марина Бобонец Александр Веприк

Список партии ВО "Свобода" в горсовет Харькова

Под первым номером партийного списка "Свободы" на местные выборы 2020 идет председатель областной организации политсилы Юрий Нехода. Также в тройку вошли руководитель городской ячейки партии и глава экономического совета ВО "Свобода" в Харьковской области.

Юрий Нехода Олег Дебелый Вадим Батий Мария Шапошникова Татьяна Бутенко

Рейтинги партий в Харькове

Группа "Рейтинг" провела опрос об электоральных симпатиях среди 1600 харьковчан с 4 по 12 июля. В результате которого большинство респондентов отдало предпочтение партии действующего городского головы "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Также в тройку лидеров попали "Оппозиционная платформа - "За життя" и "Слуга народа".