Если не Кернес. Кто может побороться за пост мэра Харькова

Болезнь Геннадия Кернеса может кардинально изменить расстановку сил в Харькове. Кто может претендовать на пост мэра, если действующий городской голова не будет принимать участие в выборах, – в материале РБК-Украина.

Буквально несколько дней назад исход выборов мэра Харькова, которые пройдут 25 октября, казался очевидным. Даже оппоненты Кернеса в неформальных разговорах признают, что его личный рейтинг позволяет переизбраться без особых проблем. Но если из-за болезни он не включится в избирательную гонку, ситуация станет непредсказуемой.

"Никто не может спрогнозировать, что будет, если Кернес не пойдет на выборы. Нужно ждать, как будет дальше развиваться ситуация с его здоровьем. Для других политических игроков, конечно, открываются возможности, потому что Кернес однозначно является лидером в городе Харькове по рейтингам", – объяснил РБК-Украина директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Поиски преемника

Политические соратники мэра долгое время не комментировали состояние его здоровья, хотя на публике он не появлялся с конца августа. На этой неделе стало известно, что Кернес госпитализирован в 17 городскую больницу Харькова с двусторонней пневмонией. Врачи диагностировали COVID-19.

В мэрии опровергли сообщения СМИ о том, что он находится в коме, и связали их с политической борьбой накануне местных выборов. Однако здоровье Кернеса ухудшилось и уже в ночь на четверг он был доставлен спецрейсом в Берлин. По словам бизнесмена Павла Фукса, по состоянию на вечер 17 сентября политик был в сознании и проходил лечение от COVID-19 в палате интенсивной терапии клиники "Шарите".

Лечение осложняется из-за старых ранений – в апреле 2014 года на Кернеса было совершено покушение, после чего он вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Два несвязанных между собой источника РБК-Украина уточнили, что после обострения у городского головы якобы наблюдаются значительные нарушения речи. Сколько времени понадобится на восстановление – пока неизвестно.

Регистрация кандидатов на местных выборах заканчивается 24 сентября. За своих выдвиженцев документы в избирательную комиссию подают партии. От самих кандидатов нужно заявление с согласием баллотироваться. При этом конференция "Блока Кернеса – Успешный Харьков", на которой должны утвердить претендентов, запланирована на вторник, 22 сентября.

Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко накануне сообщил, что действующий мэр намерен участвовать в выборах. "Блок Кернеса" не рассматривает другого кандидата, потому как "для этого нет причин", уточнил он РБК-Украина.

Политолог Владимир Фесенко считает, что в Харькове может начаться настоящая борьба за пост городского головы. "Если физически Кернес не сможет принять участие в выборах, тогда его команде надо будет уже на ближайшей неделе выдвигать другого кандидата. Но, несомненно, что, даже если он будет на больничной койке – он сможет принять участие в выборах, и, скорее всего, победить", – добавил он.

Очевидно, что команда Кернеса откажется от его выдвижения только при экстраординарных обстоятельствах. Ни один из его соратников не имеет в городе сравнимой узнаваемости и популярности. "Сознательно или нет, но Кернес не готовил себе преемника. Весь рейтинг политсилы держится исключительно на его имени", – объяснил источник издания, знакомый с ходом избирательной кампании.

По информации РБК-Украина, влиятельные бизнесмены, имеющие вес в харьковском регионе, также не были готовы к такому развитию событий и пока не понимают, на кого из кандидатов делать ставку в случае негативного сценария. Возможный вариант для сохранения статуса-кво – выдвижение первого заместителя мэра Игоря Терехова, который часто подменяет Кернеса на важных мероприятиях.

"Преемником называли Терехова, его заместителя. Но любой "наследник" сможет претендовать только на часть рейтинга. И опять-таки, если Ельцин вышел и сказал, что видит своим преемником Путина, то что делать в ситуации, когда человек не может говорить?" – объяснил высокопоставленный собеседник издания.

В то же время источники в Харьковском горсовете сообщили, что альтернативным кандидатом может стать Олег Дробот – заместитель мэра по вопросам цифровой трансформации. Эту кандидатуру в команде Кернеса вроде как рассматривали еще пару месяцев назад в качестве медийного лица кампании и компромисса в ответ на запрос избирателей на "новые лица", а сейчас якобы активно готовят его документы для подачи в избирком.

"Вряд ли рейтинг Кернеса передастся кому угодно из его партии. Такую вероятность допускать можно, но для этого нужна кампания по передаче этого рейтинга. Не думаю, что можно автоматически назвать лидером рейтинга любого кандидата из партии Кернеса. Думаю, что тут больше включатся кандидаты, у которых есть высокий уровень узнаваемости и относительно высокий уровень поддержки", – сказал Антипович.

Новые старые лица

Результатов соцопросов по электоральным симпатиям харьковчан за последнее время в открытом доступе нет. Возможно потому, что публиковать их команде Кернеса не было смысла из-за большого отрыва действующего мэра от потенциальных конкурентов. По той же причине, видимо, социологию не показывали и его оппоненты. Однако сейчас ситуация может кардинально измениться.

"Это форс-мажор. Если раньше Кернес казался безальтернативным кандидатом, то теперь у аутсайдеров появляются шансы. Рейтинги четверки претендентов, которые идут за ним, более-менее равны – от 5 до 8%. Но, если Кернес выходит из гонки, они уже могут между собой бороться за выход во второй тур", – объяснил источник в правящей партии.

Примечательно, что упоминание некой "четверки" кандидатов возникало в разговоре издания с представителями разных политических лагерей и бизнес-групп. Правда, у каждого из собеседников ее состав разнился. Но несколько фамилий звучали чаще остальных.

Так, шансы побороться за пост харьковского градоначальника есть у народного депутата из фракции ОПЗЖ Александра Фельдмана. Эта политсила утвердила его кандидатуру еще в июле. В отличие от многих старожилов украинской политики, он смог сохранить за собой местный мажоритарный округ во время триумфа "Слуги народа" на парламентских выборах.

Хорошая узнаваемость в Харькове еще у одного депутата Рады – внефракционной Юлии Светличной. До начала ноября прошлого года она занимала кресло главы областной администрации. Собеседники издания говорят, что Светличная сохраняет хорошие отношения с абсолютно разными политическими силами. На местные выборы она ведет свой блок "Разом!".

В окружении Светличной считают, что у нее есть шансы на победу в мэрской кампании, однако ее партия уже выдвинула другого кандидата – депутата горсовета Игоря Черняка. Это решение было анонсировано задолго до того, как Кернес заболел COVID-19. "Кроме того, участие в выборах мэра Харькова не совсем соответствует ее политическим амбициям", – уточнил источник.

Сразу несколько собеседников РБК-Украина назвали вероятным кандидатом на этих выборах бывшего мэра Харькова и экс-нардепа Михаила Добкина. Ранее он был близким соратником Кернеса, но, по информации издания, в последнее время они не в лучших отношениях. Интересно, что Добкин уже ведет избирательную кампанию на пост городского головы Киева. Получить его комментарий по этому поводу на момент выхода материала не удалось.

В контексте харьковских выборов была названа фамилия и другого бывшего депутата Рады – Евгения Мураева. Хотя он больше известен в области, конкретно – в Змиевском районе, где был главой РГА и дважды избирался в парламент. О своих планах на местные выборы Мураев пока широко не заявлял.

Один из влиятельных бизнесменов, имеющий интересы в харьковском регионе, в разговоре с изданием отметил, что Терехов, Фельдман, Добкин и Мураев потенциально могли бы объединить усилия.

"Если четверка сможет выработать единого кандидата, то у него есть все шансы стать мэром. Если нет и пойдут все четверо, то они фактически "разорвут поле", так как работают в одной электоральной нише", – объяснил он.

По словам источника, Светличная все же может рассматривать возможность выдвижения по Харькову, но будет до последнего оценивать ситуацию. Собеседник считает, что если упомянутая "четверка" не определит одного кандидата, то у нее появляются серьезные шансы выиграть выборы. Сама Светличная на просьбу РБК-Украина о комментарии пока не ответила.

Правящую партию на выборах мэра Харькова представляет глава ОГА Алексей Кучер. Согласно опросу "Рейтинга", проведенному в начале июля, 54% респондентов в принципе не знают этого политика. В то же время в "Слуге народа" убеждены, что если Кернес не будет баллотироваться, то у их кандидата есть возможность победить. В ближайшее время кампания Кучера, которая до этого была весьма пассивной, будет пересмотрена, уточнил собеседник издания.

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Коронавирус стал "черным лебедем" для предвыборной гонки в Харькове. Предугадать такое развитие событий еще месяц назад не могли ни искушенные политологи, ни власть, ни оппозиция. Над вопросом: "кто, если не Кернес" – пожалуй, всерьез не задумывались ни местные элиты, ни значительная часть избирателей. Теперь же этот город может стать одной из самых горячих точек на политической карте страны буквально в ближайшие недели.