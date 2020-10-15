Битва за Львов: кто сразится с Садовым за контроль над городом

Почти два десятка кандидатов будут сражаться за пост городского головы Львова 25 октября. Действующий мэр Андрей Садовой – несменный "хозяин" Ратуши уже три каденции подряд – также попытается сохранить за собой свой пост.

Еще в прошлом году он заявлял, что не собирается участвовать в выборах в четвертый раз. Но планы изменились – нужно завершить начатые дела, ранее объяснил Садовый.

Предвыборная ситуация во Львове интересна тем, что последние замеры по городу от крупных социологических компаний публиковались еще в июле. Оттого для многих львовян и сторонних наблюдателей расклад после 25 октября кажется весьма непредсказуемым. Начиная от того, пройдут ли выборы в один тур. Если в два – кто составит конкуренцию действующему мэру. И заканчивая тем, какие партии зайдут в Львовский горсовет.

Давние союзники, новые враги

Андрей Садовой, как и многие головы областных центров, сумел обжиться достаточно высоким рейтингом. Из июльского исследования группы "Рейтинг" следует, что его поддержка – около 38%. Следом шел председатель секретариата партии "ВО "Свобода", депутат Львовского облсовета и бывший вице-спикер парламента Руслан Кошулинский с почти 18%. Тройку фаворитов, претендующих на кресло мэра, в июле замыкал экс-глава Львовской ОГА, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

К октябрю эти цифры изменились. Местное издание ZAXID.NET (принадлежит ТРК "Люкс" супруги нынешнего мэра) обнародовало опрос, проведенный агентством Fama, который дает Садовому почти 43%. Согласно этому же исследованию, на второе место поднялся кандидат от ЕС Синютка с около 21%, третьим идет "свободовец" Кошулинский с 16,3%. Надо отметить, что в этом опросе участвовало только 800 человек.

Примерно столько же процентов сейчас сулит Садовому исследование компании Info Sapiens от имени Международного республиканского института, которое опубликовало "Зеркало недели". У действующего мэра Львова – 42%, у Синютки – 25%, у Кошулинского – 14%. Судя по всем этим цифрам, реальная война за пост львовского мэра развернется между тремя кандидатами.

Остальные выдвиженцы, согласно этому опросу, набирают не больше 4%. В их числе – лидер общественного объединения и партии "Варта", депутат Львовского горсовета от "УКРОПа" Игорь Зинкевич и кандидат от "Голоса", нардеп Ярослав Рущишин. На прошлогодних парламентских выборах он победил на округе во Львове, обойдя народного депутата восьмого созыва от БПП Оксану Юринец. Сама она также будет участвовать в выборах мэра Львова от УДАРа.

От президентской политсилы "Слуга народа" бороться за кресло городского головы будет военный врач, начальник медицинской части военно-медицинского клинического центра Западного региона Тарас Кльофа. В 2015 году он прошел во Львовский горсовет от "Самопомочи", но в этом году вышел из рядов фракции. Если отталкиваться от опроса Info Sapiens, его рейтинг – не больше 1%. Правда, выборка этого опроса – всего лишь 600 респондентов, а погрешность – до 4%.

Даже несмотря на высокие цифры в опросах, у Садового не расслабляются. На деле все обстоит не настолько гладко. Мэр успел ополчить против себя двух влиятельных в регионе бизнесменов Игоря Кривецкого и Григория Козловского. По данным местных СМИ, оба "поставили" в этой гонке на главных оппонентов действующего мэра. И задействуют в этом сражении, в том числе, и свой медийный ресурс.

Кривецкого долгое время называли одним из главных спонсоров "Свободы". Козловский – владелец гостинично-ресторанного и табачного бизнеса, богатейший депутат Львовского горсовета, куда прошел от "Блока Петра Порошенко". Сейчас он баллотируется от "Евросолидарности" в облсовет.

Сам Садовой сказал РБК-Украина, что хотел бы обойтись выборами в один тур. "Второй тур – это в том числе и дополнительные расходы, лишние риски, связанные с пандемией. Поэтому предлагаю ограничиться одним", – объяснил мэр.

Как пояснил один из собеседников в его штабе, сейчас внутренние опросы демонстрируют примерно 10% избирателей, неопределившихся со своим выбором. Как они распределятся в день голосования – трудно спрогнозировать. А потому у Садового все же готовятся к тому, что продолжат сражаться за пост мэра во втором туре. И, как полагает источник, его соперником окажется Олег Синютка.

Такие же прогнозы высказывают и во львовской команде "Евросолидарности". Глава городской партийной организации и штаба, руководитель фракции ЕС во Львовском горсовете Петр Адамик заверил РБК-Украина, что их кандидат готовится дать бой Садовому во втором туре выборов.

Для "Евросолидарности" – победа во Львове и Львовской области важна стратегически. Этот регион был единственным, где на президентских выборах Петр Порошенко победил у Владимира Зеленского. Последняя социология фиксирует, что ЕС может с огромным отрывом взять первенство во Львовском горсовете. Популярность партии и пятого президента явно играет на руку Синютке. Порошенко лично приезжал агитировать за кандидата от своей партии.

Интересно, что именно Садовой в далеком 2006 году позвал Синютку работать во Львов. В 2007 году он стал первым заместителем городского головы и проработал его правой рукой вплоть до 2014-го, пока Порошенко не назначил его главой ОГА. Тогда же и политические пути чиновников разошлись, особенно – во время "мусорного коллапса" в городе.

Шансы на выход Кошулинского во второй тур в команде Садового оценивают более скептически. Хотя на последних местных выборах в 2015 году именно он оказался главным конкурентом Садового, проиграв ему со "счетом" 37% против 61%.

"Кошулинский ведет очень пассивную кампанию. Все выглядит так, будто бы подковерно "Свобода" поддерживает совсем другого кандидата. Если обратить внимание на медиа, связанные со "Свободой", в частности, с Игорем Кривецким – то они заметно больше освещают деятельность Синютки, чем Кошулинского. То же касается и кандидатов от ЕС", – сказал изданию источник, близкий к Садовому.

Представители львовской "Свободы" эти упреки категорично отрицают. По словам замглавы фракции ВО "Свобода" во Львовском горсовете Андриана Гутника, штаб вовсю работает на победу Кошулинского во втором туре.

"Мы действительно работаем штабом на победу Руслана Кошулинского, ежедневно проводим совместные совещания, мероприятия, встречи с жителями, делаем агитационную полиграфическую продукцию. Возможно, такие разговоры запускают, чтобы умышленно демотивировать наших избирателей: якобы "Свобода" под кого-то "сливается". Это все неправда", – сказал РБК-Украина Гутник.

От негласного союза отмахиваются и в штабе "Евросолидарности".

Формальные и неформальные союзы

Куда проблематичней для Садового выглядят потенциальные расклады на выборах в горсовет. Даже в случае победы он вряд ли получит единоличное "промэрское" большинство, представленное его партией. Согласно уже упомянутым опросам, ЕС на выборах во Львове может набрать в районе 36-38%. Второй результат у "Самопомочи" – 12-20%. На попадание в горсовет также претендуют "Варта" и "Свобода".

Больше пяти процентов, исходя из опросов, набирает "Голос". Поддержка партии Вакарчука изрядно "просела", после того как он ушел из руководства политсилы и сложил депутатский мандат. Немного "подкосил" позиции "Голоса" и отдельный поход на выборы Украинской Галицкой Партии.

На прошлогодних парламентских выборах она поддерживала политсилу Вакарчука, вместе с ним в Раду зашел глава политсовета УГП Роман Лозинский. Обе партии по сути нацелены на одно электоральное поле. Сейчас Украинская Галицкая Партия представлена небольшой фракцией во Львовском горсовете.

По данным опросов, пятипроцентный барьер преодолевает и "Слуга народа". Ее поддержка в регионе и раньше не отличалась рекордными показателями. Выборами президентской партии во Львовской области занимается глава ОГА Максим Козицкий. Он же и поведет политсилу на выборы в облсовет. Примечательно, что многие кандидаты от СН в горсовет в своей наружной рекламе делают акцент не на партийном бренде, а на отметке "команда Козицкого".

Как уточнил изданию член политсовета Львовской областной организации "Слуги народа", нардеп Юрий Камельчук, рейтинги партии во Львове по разным опросам колеблются в пределах 5-18%.

В качестве возможного союзника в горсовете у Садового называют только "Голос". Под вопросом – партнерство с "Вартой", которая выстраивает свою деятельность на критике местной власти.

Еще больше в команде львовского мэра опасаются возможного союза между "Евросолидарностью" и "Свободой". При таком сценарии Садовый, в случае победы, может получить оппозиционно настроенное к нему большинство.

"Это будут ежемесячные предложения выказать недоверие мэру. Это, конечно, для нас самый худший вариант, но такое уже было в позапрошлой каденции", – сказал один из собеседников в окружении Садового.

Впрочем, во всех командах, с которыми общалось РБК-Украина, утверждают, что с переговорами о каких-либо союзах не спешат. Во-первых, неизвестно, какие партии наверняка зайдут в горсовет – судя по опросам, несколько политсил находятся на грани проходного барьера.

К тому же модель открытых списков – когда избиратель голосует не только за партию, но и за кандидата – пока с трудом поддается прогнозированию. И эта новая система может перетасовать расстановку сил и привнести свои "сюрпризы".

По словам Садового, его союзниками будут все партии, которые "любят Львов и хотят для него еще больше хороших перемен". Политические лозунги должны закончиться после закрытия участков для голосования, считает мэр.

"Дальше начинается "хозяйка". Всем депутатам надо думать, как приобрести новые машины скорой помощи, как отремонтировать еще десятки улиц и сделать комфортным каждый район города. Мы вместе должны создавать комфортный для людей город. Я готов к сотрудничеству со всеми, кого львовяне выберут в совет. Кроме каких-то пророссийских негодяев, но во Львове у них шансов нет", – сказал изданию Садовой.

О готовности сотрудничать со всеми "проукраинскими" партиями заявляют и в "Евросолидарности", и в "Свободе". Но говорить о какой-то конфронтации с будущим мэром до выборов – преждевременно, сказал изданию первый номер в списке ЕС во Львовский горсовет Петр Адамик.

"Мы точно будем объединяться только с проукраинскими партиями, для которых интересы громады превыше всего. Думаю, что таких во Львовском горсовете будет большинство", – отметил Адамик.

Голосования в горсовете в основном касаются хозяйственных вопросов, которые нередко объединяют представителей разных политических лагерей, уточнил "свободовец" Андриан Гутник. Но вряд ли "Свобода" пойдет на какую-либо коалицию и единодушное голосование по всем вопросам с другими партиями, добавил Гутник.

"За десять лет, которые я работаю депутатом, большинство вопросов, которые нужны для Львова, голосуются и фракцией ВО "Свобода", и фракцией "Самопомич", и нынешней фракцией ЕС. Не говорю, что мы всегда вместе голосуем, но совместные голосования для нужд города бывают", – пояснил замглавы фракции ВО "Свобода" во Львовском горсовете.

Первый номер во львовском партийном списке "Голоса" Андрей Курочка сказал РБК-Украина, что их сотрудничество с другими политсилами будет основываться на "близости программ и подходов".

"Но уже сейчас можем сказать, с кем "Голос" точно никогда не будет сотрудничать. Во-первых, это политические силы, чьи ниточки тянутся к Кремлю и пророссийским силам. Во-вторых, это коррупционные группировки, мимикрирующие под политические силы, которые успешно проталкивают своих представителей в некоторые из них", – отметил Курочка.

Член Львовской партийной ячейки "Слуги народа" Камельчук сказал, что ключевым фактором, по которому будут "отсеивать" партнеров в горсоветах – участие в каких-либо коррупционных схемах. При этом необязательно объединяться в коалицию.

"Решения могут приниматься поиском общей позиции по тому или иному вопросу. На местах есть меньше политических решений и больше – хозяйственных, касающихся жизнедеятельности населенных пунктов, громад. В таких вопросах следует отходить от каких-либо политических споров и садиться нарабатывать стратегию области, города, громады, несмотря на партийную принадлежность", – объяснил изданию нардеп.

Помня историю взаимоотношений между Порошенко и Садовым, на коалицию в горсовете между их партиями рассчитывать не приходится. Негласно это признают и в окружении обоих политиков. Так что перевес сил будет у того из них, на чьей стороне окажется больше партнеров.

Это партнерство может и не оформиться в коалиционное большинство. В отличие от парламента, для местных советов это необязательное условие. Но даже ситуативные союзы по тем или иным голосованиям – например, по бюджету или по земельным вопросам – могут явно упростить или "подпортить" каденцию будущего мэра, кто бы им не стал.