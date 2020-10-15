Битва за Львів: хто битиметься з Садовим за контроль над містом

Майже два десятки кандидатів будуть боротися за посаду міського голови Львова 25 жовтня. Чинний мер Андрій Садовий – незмінний "господар" Ратуші уже три каденції поспіль – також спробує зберегти за собою свій пост. Ще минулого року він заявляв, що не збирається брати участь у виборах учетверте. Але плани змінилися – потрібно завершити розпочаті справи, раніше пояснив Садовий.

Передвиборча ситуація у Львові цікава тим, що останні заміри по місту від великих соціологічних компаній публікувалися ще в липні. Тому для багатьох львів'ян і сторонніх спостерігачів розклад після 25 жовтня здається вельми непередбачуваним. Починаючи від того, чи пройдуть вибори в один тур. Якщо в два – хто складе конкуренцію чинному меру. І закінчуючи тим, які партії зайдуть у Львівську міськраду.

Давні союзники, нові вороги

Андрій Садовий, як і багато голів обласних центрів, зумів обжитися досить високим рейтингом. З липневого дослідження групи "Рейтинг" випливає, що його підтримка – приблизно 38%. Слідом йшов голова секретаріату партії "ВО "Свобода", депутат Львівської облради та колишній віце-спікер Руслан Кошулинський з майже 18%. Трійку фаворитів, які претендують на крісло мера, в липні замикав екс-голова Львівської ОДА, нардеп від "Європейської солідарності" Олег Синютка.

До жовтня ці цифри дещо змінилися. Місцеве видання ZAXID.NET (належить ТРК "Люкс" дружини нинішнього мера) оприлюднило опитування, проведене агентством Fama, який дає Садовому майже 43%. Згідно з цим же дослідженням, на друге місце піднявся кандидат від ЄС Синютка з орієнтовно 21%, третім іде "свободівець" Кошулинський з 16,3%. Треба зазначити, що в цьому опитуванні брало участь лише 800 осіб.

Приблизно стільки ж відсотків зараз обіцяє Садовому дослідження компанії Info Sapiens від імені Міжнародного республіканського інституту, яке опублікувало "Дзеркало тижня". У чинного мера Львова – 42%, у Синютки – 25%, у Кошулинського – 14%. Судячи з усіх цих цифр, реальна війна за посаду львівського мера розгорнеться між трьома кандидатами.

Інші висуванці, згідно з цим опитуванням, набирають не більше 4%. У їх числі – лідер громадського об'єднання та партії "Варта", депутат Львівської міськради від "УКРОПу" Ігор Зінкевич і кандидат від "Голосу", нардеп Ярослав Рущишин. На минулорічних парламентських виборах він переміг на окрузі у Львові, обійшовши народного депутата восьмого скликання від БПП Оксану Юринець. Сама вона також буде брати участь у виборах мера Львова від УДАРу.

Від президентської політсили "Слуга народу" боротися за крісло міського голови буде військовий лікар, начальник медичної частини військово-медичного клінічного центру Західного регіону Тарас Кльофа. У 2015 році він пройшов до Львівської міськради від "Самопомічі", але цього року вийшов із лав фракції. Якщо відштовхуватися від опитування Info Sapiens, його рейтинг – не більше 1% Щоправда, вибірка опитування – усього понад 600 респондентів, а погрішність – 4%.

Навіть незважаючи на високі цифри в опитуваннях, у Садового не розслабляються. На ділі все виглядає не настільки гладко. Мер встиг "ополчити" проти себе двох впливових у регіоні бізнесменів Ігоря Кривецького і Григорія Козловського. За даними місцевих ЗМІ, обидва "поставили" в цих перегонах на головних опонентів чинного мера. І задіюють у цій битві, в тому числі, і свій медійний ресурс.

Кривецького довгий час називали одним із головних спонсорів "Свободи". Козловський – власник готельно-ресторанного та тютюнового бізнесу, найбагатший депутат Львівської міськради, куди пройшов від "Блоку Петра Порошенка". Зараз він балотується від "Євросолідарності" в облраду.

Сам Садовий сказав РБК-Україна, що хотів би обійтися виборами в один тур. "Другий тур – це, зокрема, й додаткові видатки, зайві ризики, пов‘язані з пандемією. Тому пропоную обмежитись одним", – пояснив мер.

Як пояснив один зі співрозмовників в його штабі, зараз внутрішні опитування демонструють приблизно 10% виборців, які не визначилися зі своїм вибором. Як вони розподіляться в день голосування – важко спрогнозувати. А тому в Садового все ж готуються до того, що продовжать боротися за пост мера в другому турі. І, як вважає джерело, його суперником виявиться Олег Синютка.

Такі ж прогнози висловлюють і у львівській команді "Євросолідарності". Голова міської партійної організації і штабу, керівник фракції ЄС у Львівській міськраді Петро Адамик запевнив РБК-Україна, що їхній кандидат готується дати бій Садовому в другому турі виборів.

Для "Євросолідарності" – перемога у Львові та Львівській області стратегічно важлива. Цей регіон був єдиним, де на президентських виборах Петро Порошенко переміг у Володимира Зеленського. Остання соціологія фіксує, що ЄС може з величезним відривом узяти першість у Львівській міськраді. Популярність партії і п'ятого президента явно грає на руку Синютці. Порошенко особисто приїздив агітувати за кандидата від своєї партії.

Цікаво, що саме Садовий в далекому 2006 році покликав Синютку працювати до Львова. В 2007 році він став першим заступником міського голови і пропрацював його правою рукою аж до 2014-го, поки Порошенко не призначив його головою ОДА. Тоді ж і політичні шляхи чиновників розійшлися, особливо – під час "сміттєвого колапсу" в місті.

Шанси на вихід Кошулинського у другий тур в команді Садового оцінюють більш скептично. Хоча на останніх місцевих виборах в 2015 році саме він виявився головним конкурентом Садового, програвши йому з "рахунком" 37% проти 61%.

"Кошулинський веде дуже пасивну кампанію. Все виглядає так, ніби підкилимно "Свобода" підтримує зовсім іншого кандидата. Якщо звернути увагу на медіа, пов'язані зі "Свободою", зокрема, з Ігорем Кривецьким – то вони помітно більше висвітлюють діяльність Синютки, ніж Кошулинського. Те ж стосується і кандидатів від ЄС", – сказало виданню джерело, близьке до Садового.

Представники львівської "Свободи" ці закиди категорично заперечують. За словами заступника голови фракції ВО "Свобода" у Львівській міськраді Андріяна Гутника, штаб докладає усіх зусиль для перемоги Кошулинського у другому турі.

"Ми дійсно працюємо штабом на перемогу Руслана Кошулинського, щодня проводимо спільні наради, заходи, зустрічі з мешканцями, робимо агітаційну поліграфічну продукцію. Можливо, такі розмови запускають, щоби навмисне демотивувати наших виборців: нібито "Свобода" під когось "зливається". Це все неправда", – сказав РБК-Україна Гутник.

Від негласного союзу відмахуються і у штабі "Євросолідарності".

Формальні і неформальні союзи

Куди проблематичніше для Садового виглядають потенційні розклади на виборах до міськради. Навіть у разі перемоги він навряд чи отримає одноосібну "промерську" більшість, представлену його партією. Згідно з уже згаданими опитуваннями, ЄС на виборах у Львові може набрати в районі 36-38%. Другий результат у "Самопомочі" – 12-20%. На потрапляння в міськраду також претендують "Варта" і "Свобода".

Більше п'яти відсотків, відштовхуючись від опитувань, набирає "Голос". Підтримка партії Вакарчука "просіла", після того як він пішов з керівництва політсили і склав депутатський мандат. Дещо "підкосив" позиції "Голосу" й окремий похід на вибори Української Галицької Партії.

На торішніх парламентських виборах вона підтримувала політсилу Вакарчука, разом із ним до Ради зайшов голова політради УГП Роман Лозинський. Обидві партії по суті націлені на одне електоральне поле. Зараз Українська Галицька Партія представлена невеликою фракцією у Львівській міськраді.

За даними опитувань, п'ятивідсотковий бар'єр долає і "Слуга народу". Її підтримка в регіоні і раніше не відрізнялася рекордними показниками. Виборами президентської партії у Львівській області займається голова ОДА Максим Козицький. Він же і поведе політсилу на вибори до облради. Примітно, що багато кандидатів від СН у міськраду у своїй зовнішній рекламі роблять акцент не на партійному бренді, а на позначці "команда Козицького".

Як уточнив виданню член політради Львівської обласної організації "Слуги народу", нардеп Юрій Камельчук, рейтинги партії у Львові за різними опитуваннями коливаються в межах 5-18%.

Як можливого союзника у міськраді у Садового називають тільки "Голос". Під питанням – партнерство з "Вартою", яка вибудовує свою діяльність на критиці місцевої влади.

Ще більше в команді львівського мера побоюються можливого союзу між "Евросолідарністю" і "Свободою". За такого сценарію Садовий, у разі перемоги, може отримати опозиційно налаштовану до нього більшість.

"Це будуть щомісячні пропозиції висловити недовіру меру. Це, звичайно, для нас найгірший варіант, але таке вже було в позаминулій каденції", – сказав один зі співрозмовників в оточенні Садового.

Втім, у всіх командах, з якими спілкувалося РБК-Україна, стверджують, що з переговорами про будь-які союзи не поспішають. По-перше, невідомо, які партії напевно зайдуть до міськради – судячи з опитувань, кілька політсил знаходяться на межі прохідного бар'єру.

До того ж модель відкритих списків, коли виборець голосує не тільки за партію, а й за кандидата – поки що важко піддається прогнозуванню. І ця нова система може перетасувати розстановку сил і привнести свої "сюрпризи".

За словами Садового, його союзниками будуть всі партії, які "люблять Львів і хочуть для нього ще більше хороших змін". Політичні гасла мають закінчитися після закриття дільниць для голосування, вважає мер.

"Далі починається "господарка". Всім депутатам треба думати, як придбати нові машини швидкої допомоги, як відремонтувати ще десятки вулиць і зробити комфортним кожен район міста. Ми разом маємо творити комфортне для людей місто. Я готовий до співпраці з усіма, кого львів‘яни оберуть до ради. Окрім якихось проросійських негідників, але у Львові в них шансів нема", – сказав виданню Садовий.

Про готовність співпрацювати з усіма "проукраїнськими" партіями заявляють і в "Євросолідарності", і у "Свободі". Але говорити про якісь конфронтації з майбутнім мером до виборів передчасно, сказав виданню перший номер у списку ЄС до Львівської міськради Петро Адамик.

"Ми точно будемо об'єднуватися тільки з проукраїнськими партіями, для яких понад усе – інтереси громади. Думаю, що таких у Львівській міськраді буде більшість", – зазначив Адамик.

Голосування в міськраді в основному стосуються господарських питань, які нерідко об'єднують представників різних політичних таборів, уточнив "свободівець" Андріян Гутник. Але навряд чи "Свобода" піде на яку-небудь коаліцію і одностайне голосування з усіх питань з іншими партіями, додав Гутник.

"За десять років, які я працюю депутатом, більшість питань, які потрібні для Львова голосуються і фракцією ВО "Свобода", і фракцією "Самопоміч", і нинішньою фракцією ЄС. Не кажу, що ми завжди разом голосуємо, але спільні голосування для потреб міста бувають", – пояснив заступник голови фракції ВО "Свобода" у Львівській міськраді.

Перший номер у львівському партійному списку "Голосу" Андрій Курочка сказав РБК-Україна, що їхня співпраця з іншими політсилами буде ґрунтуватися на "близькості програм і підходів".

"Та вже зараз можемо сказати, з ким "Голос" точно ніколи не буде співпрацювати. По-перше, це політичні сили, чиї ниточки тягнуться до Кремля та проросійських сил. По-друге, це корупційні угруповання, які мімікрують під політичні сили і успішно пропихають своїх представників у деякі з них", – зазначив Курочка.

Член Львівського партійного осередку "Слуги народу" Камельчук сказав, що ключовим фактором, за яким будуть "відсіювати" партнерів у міськрадах – участь у будь-яких корупційних схемах. При цьому не обов'язково об'єднуватися в коаліцію.

"Рішення можуть ухвалюватися пошуком спільної позиції з того чи іншого питання. На місцях є менше політичних рішень і більше – господарських, що стосуються життєдіяльності населених пунктів, громад. У таких питаннях слід відходити від будь-яких політичних суперечок і сідати напрацьовувати стратегію області, міста, громади, незважаючи на партійну приналежність", – пояснив виданню нардеп.

Пам'ятаючи історію взаємин між Порошенком і Садовим, на коаліцію у міськраді між їхніми партіями розраховувати не доводиться. Негласно це визнають і в оточенні обох політиків. Так що перевага сил буде у того з них, на чиєму боці опиниться більше партнерів.

Це партнерство може і не оформитися в коаліційну більшість. На відміну від парламенту, для місцевих рад це необов'язкова умова. Але навіть ситуативні союзи з тих чи інших голосувань – наприклад, з бюджету або з земельних питань – очевидно, можуть спростити або "зіпсувати" каденцію майбутнього мера, хто б ним не став.