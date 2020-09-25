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Борьба с "клонами": Минюст хочет изменить избирательные бюллетени

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство юстиции обратится к Верховной раде с предложением внести изменения в Избирательный кодекс для борьбы с "кандидатами-клонами" на выборах. Изменить хотят информацию о кандидате в избирательном бюллетене.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

По словам министра, во время нынешних местных выборов многие кандидаты меняют свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательных перегонов, чтобы повлиять на результат голосования.

"И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной", - пояснил он.

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Поэтому Минюст будет просить парламент изменить избирательное законодательство, чтобы о недавней смене ФИО кандидата писали непосредственно в бюллетене.

Напомним, 25 октября в Украине состоятся местные выборы, а также довыборы в Верховную раду по 208 округу в Черниговской области. Регистрация кандидатов на местных выборах закончилась 24 сентября.

Как писало РБК-Украина, в Кировоградской области правоохранители задержали кандидата в мэры, который нашел "кандидата-клона" для своего конкурента.

Добавим, 24 сентября ЦИК утвердил форму и цвет бюллетеней на местных выборах.

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