ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нашел "клона": в Кировоградской области задержали кандидата в мэры

Новина українською → Кировоградская область , Среда 23 сентября 2020 18:59
Нашел "клона": в Кировоградской области задержали кандидата в мэры Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Силовики разоблачили кандидата на должность мэра одного из городов Кировоградской области и жителя другой области на нарушении избирательного процесса. Он нашел "кандидата-клона" для своего конкурента.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, кандидат вместе с сообщником нашли человека с похожими анкетными данными и предложили ему за 10 тысяч гривен подать свою кандидатуру на должность городского головы. Это было сделано для того, чтобы конкурент кандидата в мэры получил меньше голосов.

"По результатам принятых мер правоохранители задокументировали факт передачи денежных средств и задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии референдума) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 сентября полиция открыла восемь уголовных производств по факту нарушений в ходе избирательной кампании перед местными выборами. Всего за сутки поступило 51 сообщение о нарушениях.

Также РБК-Украина писало, что скандальная экс-мэр Славянска Неля Штепа будет снова баллотироваться в мэры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 полиция Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Беларуси начались протесты на фоне инаугурации Лукашенко: что происходит сейчас
РБК-Украинаинформационное агентство В Беларуси начались протесты на фоне инаугурации Лукашенко: что происходит сейчас