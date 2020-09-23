ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Местные выборы: полиция открыла уже 73 уголовных дела из-за нарушений

Новина українською → Украина, Среда 23 сентября 2020 10:31
Местные выборы: полиция открыла уже 73 уголовных дела из-за нарушений Фото: сотрудник полиции и авто (slovoidilo.ua)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 22 сентября, полиция открыла восемь уголовных производств по факту нарушений в ходе избирательной кампании перед местными выборами. Всего за сутки поступило 51 сообщение о нарушениях.

Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Ведомости о восьми новых уголовных призводствах внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Всего за период избирательной кампании с 5 сентября полиция открыла 73 уголовных производства. 40 из низ связаны с нарушением избирательного законодательства, 33 - с избирательным процессом.

Больше всего производств открыто в Запорожской области - 12.

Местные выборы: полиция открыла уже 73 уголовных дела из-за нарушений

За все время кампании было зафиксировано 622 сообщения о нарушениях. Составлено 30 протоколов об административных нарушениях.

Напомним, вчера глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не верит в принятие закона о Киеве до местных выборов.

Также стало известно, что Неля Штепа будет баллотироваться в мэры Славянска.

Кроме этого, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не уйдет с должности в случае прохода в Одесский облсовет по списку "Слуги народа".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Украину возвращается жаркая погода
Юлия Струкпарламентский редактор В Украину возвращается жаркая погода