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Місцеві вибори: поліція відкрила вже 73 кримінальні справи з-за порушень

Новость на русском → Україна, Середа 23 вересня 2020 10:31
Місцеві вибори: поліція відкрила вже 73 кримінальні справи з-за порушень Фото: співробітник поліції і авто (slovoidilo.ua)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 22 вересня, поліція відкрила вісім кримінальних проваджень за фактами порушень у ході виборчої кампанії перед місцевими виборами. Всього за добу надійшло 51 повідомлення про порушення.

Про це повідомляє сайт Нацполіції.

Відомості про вісім нових кримінальних проваджень внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Всього за період виборчої кампанії з 5 вересня поліція відкрила 73 кримінальні провадження. 40 з них пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 33 - з виборчим процесом.

Найбільше проваджень відкрито в Запорізькій області - 12.

Місцеві вибори: поліція відкрила вже 73 кримінальні справи з-за порушень

За весь час кампанії було зафіксовано 622 повідомлення про порушення. Складено 30 протоколів щодо адміністративних порушень.

Нагадаємо, вчора голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не вірить у прийняття закону про Київ до місцевих виборів.

Також стало відомо, що Неля Штепа буде балотуватися в мери Слов'янська.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не піде з посади у разі проходу в Одеську облраду за списком "Слуги народу".

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