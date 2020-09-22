Степанов не собирается в отставку в случае избрания в Одесский облсовет

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не намерен уходить в отставку, если будет избран на местных выборах в Одесский областной совет. Он также подчеркнул, что не готовит себе "запасной аэродром".

Об этом он заявил в интервью lb.ua.

По его словам, в случае избрания в Одесский облсовет, он не покинет должность министра ради работы депутата. В то же время он не исключает возможного совмещения должностей.

"… депутат областного совета - это не та должность, которую нельзя совмещать с другой… Ну, посмотрим, как будет. У меня нет мыслей переходить на другую работу", - заявил Степанов и добавил, что не готовит себе "запасной аэродром".

Напомним, ранее стало известно, что Степанов возглавил список партии "Слуга народа" на местных выборах в Одесский облсовет. По его словам, он согласился усилить команду президента в Одесской области.

В начале сентября Степанов отреагировал на массовое празднование Дня города Одессы и спрогнозировал, что оно приведет к вспышке коронавируса и увеличению числа пациентов.