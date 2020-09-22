ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов не собирается в отставку в случае избрания в Одесский облсовет

Новина українською → Одесса, Вторник 22 сентября 2020 16:22
Степанов не собирается в отставку в случае избрания в Одесский облсовет Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не намерен уходить в отставку, если будет избран на местных выборах в Одесский областной совет. Он также подчеркнул, что не готовит себе "запасной аэродром".

Об этом он заявил в интервью lb.ua.

По его словам, в случае избрания в Одесский облсовет, он не покинет должность министра ради работы депутата. В то же время он не исключает возможного совмещения должностей.

"… депутат областного совета - это не та должность, которую нельзя совмещать с другой… Ну, посмотрим, как будет. У меня нет мыслей переходить на другую работу", - заявил Степанов и добавил, что не готовит себе "запасной аэродром".

Напомним, ранее стало известно, что Степанов возглавил список партии "Слуга народа" на местных выборах в Одесский облсовет. По его словам, он согласился усилить команду президента в Одесской области.

В начале сентября Степанов отреагировал на массовое празднование Дня города Одессы и спрогнозировал, что оно приведет к вспышке коронавируса и увеличению числа пациентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Одесса Максим Степанов Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Украину возвращается жаркая погода
Юлия Струкпарламентский редактор В Украину возвращается жаркая погода