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Степанов возглавил список "Слуги народа" в Одесский облсовет

Новина українською → Одесса, Среда 16 сентября 2020 13:11
Степанов возглавил список "Слуги народа" в Одесский облсовет Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на местных выборах возглавил список партии "Слуга народа" в Одесский областной совет. По его словам, он согласился усилить команду президента в регионе.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Степанов отметил, что Одесская область ему исторически не безразлична. Он подчеркнул, что реализовать изменения в регионе можно при наличии команды президента Владимира Зеленского в местной власти.

"Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга народа" в областной совет", - сообщил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Марина Порошенко стала первым номером в списке "Европейской солидарности" на выборах в Киевраду.

Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители готовы контролировать предвыборный процесс. Он также призвал участников этого процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не расшатывать ситуацию на округах.

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