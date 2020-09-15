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У МВД достаточно сил и средств для контроля предвыборного процесса, - Аваков

Новина українською → Украина, Вторник 15 сентября 2020 17:01
У МВД достаточно сил и средств для контроля предвыборного процесса, - Аваков Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у ведомства достаточно сил и средств для контроля предвыборного процесса. Глава МВД и секретарь СНБО Алексей Данилов провели заседание координационного штаба по местным выборам.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Аваков призвал всех участников избирательного процесса строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах.

"У МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. У нас есть четкий план действия с учетом всех возможных вызовов этого избирательного процесса. Он, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, должен пройти в правовой плоскости", - подчеркнул министр.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что 5 сентября развернута работа ситуационного центра, который будет работать в круглосуточном режиме до объявления результатов выборов.

По словам Клименко, полиция открыла 44 уголовных дела о нарушениях избирательного процесса.

"Из них 18 начато до начала избирательного процесса, 26 - после 5 сентября. Это в основном препятствование осуществлению избирательного права. После начала избирательного процесса - предоставление неправомерных сведений в государственный реестр избирателей и подкуп избирателей", - сказал он.

Клименко добавил, что в двух уголовных производствах четырем лицам предъявили подозрение.

Указано, что наиболее типичные схемы, которые фиксируют правоохранители - предоставление денежного вознаграждения за смену мест голосования и голосов за определенного кандидата, а также раздача бесплатных подарков разным слоям населения с логотипами кандидатов, продуктов и средств гигиены, организация бесплатных поездок.

Напомним, Верховная рада сегодня отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах.

Как писало РБК-Украина, территориальные избирательные комиссии со вторника, 15 сентября, начали прием документов от кандидатов, желающих принять участие в местных выборах.

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