Местные выборы: Рада отменила справки о несудимости для кандидатов

Верховная рада Украина отменила справки про несудимость для кандидатов на местных выборах. Парламентарии одобрили соответствующий законопроект №3995.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 325 нардепов.

В пояснительной записке указано, что, согласно приказу Министерства внутренних дел Украины № 1256 от 29.11.2016, такую ​​справку предоставляют в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

"Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, что, в свою очередь, является ограничением реализации пассивного избирательного права", - подчеркивается в ней.

При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:

кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек);

кандидатам на должность сельского, поселкового, городского главы.

В связи с этим данный закон исключает норму Избирательного кодекса Украины, которая требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах. Кандидат должен будет указать свою несудимость в автобиографии, без предоставления справки.

Напомним, территориальные избирательные комиссии со вторника, 15 сентября, начали прием документов от кандидатов, которые хотят принять участие в местных выборах.

В связи с тем, что местные выборы в Украине пройдут по новым правилам, РБК-Украина объясняло, как голосовать в этом году.