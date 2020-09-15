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В СНБО прогнозируют сложности с подсчетом голосов на местных выборах

Новина українською → Украина, Вторник 15 сентября 2020 17:20
В СНБО прогнозируют сложности с подсчетом голосов на местных выборах Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что процесс подсчета голосов на местных выборах будет крайне сложным. Он отметил, что выборы должны быть демократичными и свободными.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Секретарь СНБО подчеркнул, что за все годы независимости таких сложных выборов в Украине еще не было.

Он отметил, что для того, чтобы Украина получила членство в ЕС и НАТО, государство должно отвечать определенным критериям, одним из которых являются демократические, свободные выборы.

"Обращаю внимание на новое админустройство и вопрос выборов в ОТО, что открывает доступ к распоряжению землей. Очень много кандидатов и политических сил будут идти на выборы из этих соображений. К примеру, уже сегодня в поселке Каролино-Бугаз Одесской области более 19% избирателей изъявили желание изменить место голосования", - сказал Данилов и добавил, что подобные аномальные процессы наблюдаются в отдельных регионах.

"Что касается подсчета голосов, то он будет крайне сложным и важным. Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать общественный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им также проголосовать", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что у министерства достаточно сил и средств для контроля предвыборного процесса.

Как писало РБК-Украина, территориальные избирательные комиссии с сегодняшнего дня начали прием документов от кандидатов, желающих принять участие в местных выборах.

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