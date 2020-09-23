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Разумков не верит, что Рада примет закон о Киеве до выборов

Новина українською → Киев, Среда 23 сентября 2020 00:31
Разумков не верит, что Рада примет закон о Киеве до выборов Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает маловероятным принятие законопроекта №2143-3 "О Киеве - столице Украины" до выборов 25 октября. Ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что во фракции планируют успеть до местных выборов рассмотреть закон о столице.

Об этом спикер сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Я думаю, что это маловероятно, что мы сможем рассмотреть в полном объеме этот законопроект. Сейчас не готов сказать, подавал комитет этот законопроект на следующие две пленарные недели. На этой неделе - работа комитетов, и от того, что они успеют рассмотреть, много зависит, что именно попадет в повестку пленарных недель. Далее мы две пленарные недели, и после этого - неделя в комитетах и ​​две недели - работа в округах ", - отметил Разумков.

Напомним, законопроект о столице был принят парламентом в первом чтении еще в октябре 2019 года, тогда его поддержали 244 народных депутатов.

Также в Раде объясняли, какие полномочия будет иметь мэр Киева после принятия законопроекта о столице.

Кроме того, в "Слуге народа" утверждали, что учли все замечания к законопроекту о столице.

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